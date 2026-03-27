Meningite nella Torre Gioia 22 a Milano, dipendente di Intesa Sanpaolo ricoverata: colleghi in smart working

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Scatta l’allarme meningite nel grattacielo di Intesa Sanpaolo a Milano. Un’impiegata del colosso bancario italiano è stata ricoverata per un’infezione da meningococco B, facendo attivare il tracciamento degli eventuali contatti e la disinfezione degli uffici. Procedure sanitarie che hanno reso necessaria la chiusura della Torre Gioia 22, con i 3mila dipendenti costretti per alcuni giorni a lavorare da casa.

Il caso nella Torre Gioia 22 a Milano

Il caso di meningite ha riguardato una dipendente di 52 anni, che si trova ricoverata nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale di Legnano per un’infezione meningococcica.

Si tratta di una grave malattia causata dai batteri Neisseria meningitidis, che può essere trasmessa con saliva e secrezioni nasali attraverso tosse, starnuti o anche parlando a distanza ravvicinata.

L’infiammazione alle meningi si manifesta con febbre improvvisa, forte mal di testa, stato mentale alterato o confusione, rigidità del collo, oltre ad altri sintomi come nausea, vomito e sensibilità alla luce.

Il decorso dell’infezione può portare a gravi conseguenze, dai danni cerebrali alla perdita dell’udito, fino anche al decesso.

Secondo quanto riportato da Repubblica, citando fonti dell’azienda sanitaria Ats, la donna non sarebbe in pericolo di vita.

Le procedure per il rischio meningite

Le autorità sanitarie hanno fatto scattare immediatamente protocolli sanitari del caso a partire dai tracciamenti epidemiologici e igienizzando i locali interessati, oltre a raccomandare ai lavoratori di prestare attenzione ad eventuali sintomi.

ANSA

“I vertici del gruppo bancario hanno deciso di chiudere la sede fino a domenica e informare l’Ats di Milano per tracciare i contatti stretti dei dipendenti infettati, al fine di sottoporli a terapia antibiotica” ha comunicato Ats città metropolitana di Milano.

L’agenzia ha fatto sapere che il caso di meningite accertato è soltanto uno, mentre i contatti stretti sono stati subito individuati e nessuno è risultato positivo.

Dipendenti di Intesa Sanpaolo in smart working

A seguito del caso, Intesa Sanpaolo ha fatto sapere di essersi “attivata immediatamente tramite le strutture del Gruppo preposte e il medico competente in coordinamento con l’autorità di sanità pubblica che ha svolto le valutazioni epidemiologiche e disposto le misure di tutela per tutte le persone”.

Per permettere di eseguire tutti gli accertamenti e le procedure sanitarie necessarie, il colosso bancario ha quindi messo in smart working tutti i 3mila dipendenti della sede di Milano di Torre Gioia 22, fino alla settimana successiva.