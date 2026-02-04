Meningite tubercolare a Santa Sofia, grave una bimba di 2 anni: secondo caso in pochi mesi nel comune

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Grave caso di meningite tubercolare a Santa Sofia, piccolo comune in provincia di Forlì-Cesena: una bimba di 2 anni è ricoverata in condizioni critiche. A causa del peggioramento del quadro clinico, è stato deciso il trasferimento della piccola all’ospedale Sant’Orsola di Bologna. La meningite tubercolare è una delle più gravi forme di infiammazione ed è causata dal Mycobacterium tuberculosis, batterio che colpisce le membrane che avvolgono cervello e midollo spinale.

Caso di meningite tubercolare a Santa Sofia, colpita bambina di 2 anni

La bambina è iscritta all’asilo nido di Santa Sofia. Non appena si è saputo che è stata colpita dalla malattia, sono state attivate le procedure sanitarie previste. I controlli, come riferito da Il Resto del Carlino, sono iniziati dall’ambiente scolastico.

Gli accertamenti hanno interessato i bimbi della stessa sezione dell’asilo frequentato dalla piccola, le educatrici e i familiari più stretti.

I test clinici e le verifiche strumentali non hanno evidenziato altri casi di contagio. Nonostante l’assenza di positività, a scopo precauzionale è stata avviata una profilassi antibiotica per le persone che hanno avuto contatti ravvicinati con la bambina, come previsto dai protocolli.

Nelle prossime settimane saranno effettuati altri accertamenti per escludere eventuali infezioni latenti.

La bimba al momento è ricoverata a Bologna, anche se potrebbe essere spostata più vicina a casa, a Ravenna, per proseguire le cure.

La sindaca: “Sette mesi fa un altro caso nella scuola elementare”

“È stato applicato un protocollo agli iscritti della stessa classe della bimba e tutti sono risultati negativi”, ha dichiarato la sindaca del comune, Ilaria Marianini.

“Avevamo avuto un altro caso di tubercolosi qualche mese fa in una scuola elementare. Ovviamente i due casi non sono correlati e anche all’epoca non si era registrato alcun altro caso di contagio. Ora non ci resta che sperare che da Bologna arrivino buone notizie”, ha concluso la prima cittadina.

L’esperto: “La trasmissione della malattia avviene in particolari condizioni”

Gian Luigi Belloli, direttore del dipartimento di Igiene e Sanità pubblica, intervistato da Il Resto del Carlino, ha spiegato nel dettaglio che cos’è la meningite tubercolare e da cosa è causata.

“I sintomi sono correlati alle meningi e al sistema nervoso centrale. La malattia comporta complicanze più severe quando la persona interessata è un minore“, ha dichiarato il medico che ha anche spiegato che la malattia si trasmette per via aerea, tramite le secrezioni respiratorie emesse da un individuo contagioso, per esempio tramite saliva, starnuto o colpo di tosse.

Sempre Belloli ha puntualizzato che la trasmissione del bacillo non è facilissima “perché occorrono particolari condizioni: il malato deve essere affetto da tubercolosi polmonare attiva, avere una carica batterica molto elevata, una sintomatologia respiratoria suggestiva, un contatto stretto e prolungato con il paziente nei tre mesi precedenti l’insorgenza dei sintomi”.

L’esperto ha anche ricordato che in Italia non è prevista la vaccinazione per tale patologia in quanto il nostro Paese “non ha un’alta incidenza di malattia tubercolare”.

Cos’è la meningite tubercolare

Il professor Belloli ha inoltre raccontato che la meningite tubercolare è innescata da “un’infiammazione delle meningi dovuta al micobatterio tubercolare, chiamato comunemente Bacillo di Koch”.

“È una forma extra polmonare rara della tubercolosi, che colpisce prevalentemente l’età infantile – ha continuato il medico -. Nella maggior parte dei casi la tubercolosi interessa i polmoni ma possono essere coinvolte altre parti del corpo, come ad esempio i linfonodi o l’apparato gastrointestinale”.

I dati regionali indicano un’incidenza di 7,5 casi ogni 100mila abitanti. Nell’Ausl della Romagna, nel periodo 2020-24, l’incidenza media annua è di 6,6 casi, ossia inferiore al dato regionale. Nell’82,7% dei pazienti il trattamento ha un esito positivo.