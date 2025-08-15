Meno rapine e furti, ma più omicidi e femminicidi. I dati del Viminale su crimini e reati in Italia
L’annuale dossier su “sicurezza e ordine pubblico” del Viminale mostra il numero dei reati in Italia in calo, ma non degli omicidi
Diffuso l’annuale dossier del Viminale su “sicurezza e ordine pubblico” in Italia. Nel periodo tra 1° gennaio e 31 luglio 2025, i delitti sono calati del 9% nel Paese rispetto all’anno precedente. Le persone denunciate sono state 461.495, l’8% in meno sui 12 mesi precedenti. D’altra parte, aumenta il numero degli omicidi, in crescita del 3,4%, passando dai 178 del 2024 ai 184 dei primi mesi del 2025.
In calo rapine, furti e violenze sessuali
Rispetto al 2024, il numero di violenze sessuali registra un calo del 17,3%, 3.477 dal 1° gennaio al 31 luglio (erano 4.202 lo scorso anno).
In calo anche rapine e furti, che scendono rispettivamente del -6,7% e del -7,7%. Del 4,4% diminuiscono gli incidenti stradali mortali.
Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi
Progressi anche sul fronte della cybersicurezza, con il -21,7% degli episodi di attacchi hacker a infrastrutture critiche.
Crescono del 22,8% i beni confiscati ai clan della criminalità organizzata e restituiti alla collettività.
In tema immigrazione, le richieste di asilo scendono del 22%, mentre i provvedimenti di diniego aumentano del 58,3%.
Nei primi 7 mesi del 2025, i rimpatri sono stati 3.463, con un aumento del +12,1% rispetto al 2024.
Aumentano omicidi e femminicidi di ex partner
Nonostante un calo del 9% della delittuosità, in Italia si registra un aumento di omicidi e di femminicidi in ambito familiare.
Gli omicidi salgono del 3,4%: sono stati 184 dal 1° gennaio al 31 luglio, contro i 178 dello stesso periodo del 2024.
Nei primi 7 mesi dell’anno, in Italia sono stati commessi 60 femminicidi (-1,6% rispetto al 2024).
Aumentano però le donne vittime per mano di partner o ex partner, che sono 38, il 15,1% in più dello scorso anno.
Sono il 20% in più le donne di origine straniera uccise in ambito familiare e affettivo.
In forte aumento gli ammonimenti del Questore: +86,6% per stalking e +63,6% per violenza domestica.
Il commento del ministro Piantedosi
“È stato un anno importante per la sicurezza sui nostri territori, con risultati molto positivi” commenta Matteo Piantedosi.
Il ministro dell’Interno ritrova nei numeri il ritratto di “un’Italia più sicura, competitiva, democratica”.
Il merito, per Piantedosi, è anche delle “zone rosse”, le “operazioni ad alto impatto” e “l’aumento della presenza di operatori delle Forze dell’ordine”.