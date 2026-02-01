Mentana interviene sugli scontri al corteo per Askatasuna a Torino, "la sinistra ha un debito da saldare"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Enrico Mentana, dopo gli scontri verificatisi a Torino al termine del corteo per il centro sociale Askatasuna dove un poliziotto è stato picchiato e preso a martellate, ha criticato la sinistra, invitandola a “liberarsi politicamente dalla vicinanza dei violenti”. Il giornalista, in un discorso fatto sui suoi profili social, senza usare mezzi termini, ha scritto che “solo i più stupidi possono fare finta” di nulla dopo quanto accaduto.

Torino, scontri dopo il corteo per Askatasuna: Mentana striglia la sinistra

“Solo i più faziosi possono gioire della catastrofe politica causata da quel che è successo ieri a Torino. Ma solo i più stupidi possono fare finta di niente”. Ha esordito così sui suoi account social Enrico Mentana nel commentare le violenze scatenate contro la polizia da alcuni manifestanti al termine del corteo.

“Leggo il manifesto di convocazione: “Askatasuna vuol dire libertà”. Dopo ieri sera ci sarà più libertà? “Contro governo, guerra e attacco agli spazi sociali””, ha proseguito il direttore del Tg La7, sempre facendo riferimento a quanto contenuto nel manifesto.

ANSA

“Il governo e la destra sono stati indeboliti o rafforzati dai fatti di Torino?”, si è chiesto. Ha fatto seguire altre domande retoriche, menzionando l’increscioso episodio del poliziotto selvaggiamente pestato: “Fare la guerra agli agenti è contro la guerra? E l’attacco agli spazi sociali, cioè Askatasuna e realtà simili, è stato forse sbriciolato dalle martellate?”

Quindi la critica alla sinistra e l’appello a tagliare i ponti con le frange estreme: “Tanta gente perbene è scesa in strada ieri a Torino, come a Milano. Liberarsi politicamente dalla vicinanza dei violenti, come doveva essere da tempo, è un debito che la sinistra deve saldare subito a quei manifestanti pacifici e a tutti i cittadini che la vorrebbero competitiva, per il bene della democrazia”.

Gli agenti feriti e la visita in ospedale di Giorgia Meloni

Nel corso degli scontri violenti avvenuti a Torino, circa una trentina di agenti sono stati feriti e portati in ospedale per essere curati. La premier Giorgia Meloni, nella mattinata dell’1 febbraio, si è recata al nosocomio Le Molinette per far visita ad alcuni poliziotti ricoverati.

“L’Italia giusta è al vostro fianco e vi sostiene. Sempre”, ha scritto sui social la presidente del Consiglio, esprimendo solidarietà alle forze dell’ordine.

La nota della Cgil: “Condanniamo la violenza, ma non si usi per zittire dissenso pacifico”

“La Cgil condanna con fermezza le violenze avvenute ieri a Torino. La violenza non è mai una risposta e non può essere tollerata in alcuna forma. Esprimiamo solidarietà a tutti gli agenti e le agenti coinvolti negli scontri”. Lo ha dichiarato Lara Ghiglione, segretaria confederale della Cgil, commentando gli scontri del 31 gennaio.

“In particolare, siamo vicini ad Alessandro Calista, vigliaccamente accerchiato e colpito da un gruppo di delinquenti che ci auguriamo venga identificato e punito – ha proseguito Ghiglione -. Chi pensa di imporre le proprie idee con la violenza attacca la democrazia e alimenta un clima pericoloso. E questi atti offendono anche le migliaia di donne e uomini che hanno manifestato pacificamente”.

“La Cgil – ha infine detto Ghiglione – sta senza se e senza ma dalla parte della democrazia e della legalità costituzionale, e respinge ogni forma di estremismo. Il conflitto sociale deve trovare spazio esclusivamente nella mobilitazione pacifica e nella partecipazione democratica. Allo stesso tempo, la violenza non può essere usata per zittire il dissenso legittimo“.