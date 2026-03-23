Mentana scherza con Renzi "più grande esperto di referendum costituzionali": "Mi prendi ancora per il naso"

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Il clima politico attorno al referendum si accende, ma questa volta con i toni pungenti e ironici tipici della “Maratona Mentana”. Durante lo speciale del TgLa7 del 23 marzo, dedicato all’esito della consultazione sulla giustizia, il direttore Enrico Mentana ha dato vita a un siparietto diventato immediatamente virale, coinvolgendo il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, collegato dall’esterno di Palazzo Madama.

Mentana scherza con Renzi: il motivo

L’incipit del collegamento è stato fulminante. Nel dare la linea all’inviata storica Alessandra Sardoni, Mentana ha introdotto l’ospite con una definizione che non lasciava spazio a interpretazioni: “Ecco il più grande esperto di referendum costituzionali…”.

Il riferimento, chiarissimo per il pubblico a casa, era alla riforma Boschi-Renzi del dicembre 2016, quando l’allora premier subì una sonora sconfitta (60% di No) che lo portò alle dimissioni da Palazzo Chigi.

La Sardoni, quasi imbarazzata dalla provocazione del direttore, ha porto il microfono a un Renzi apparso comunque “gongolante” per la vittoria del No.

La replica dell’ex sindaco di Firenze non si è fatta attendere: “Mentana mi deve prendere per il… naso anche a distanza di dieci anni? Io lo ringrazio e affettuosamente lo saluto”, ha risposto ridendo.

La domanda su cosa ha votato Renzi al referendum

Incalzato dalla Sardoni sul suo personale orientamento di voto (“Prima deve chiarire come ha votato”), Matteo Renzi ha cercato di riportare il discorso sul piano dei contenuti e della strategia parlamentare.

Ha spiegato che Italia Viva, pur essendo favorevole alla separazione delle carriere, ha scelto l’astensione in Aula e la libertà di voto per i propri elettori a causa di una “legge scritta male”.

Il leader di Iv, però, ha colto immediatamente la palla al balzo per trasformare la provocazione di Mentana in un’arma contro l’attuale governo.

“Il punto fondamentale è politico”, ha incalzato Renzi, puntando il dito contro la premier: “La ‘figlia del popolo’ per anni ci ha detto che aveva il consenso e oggi, perdendo di 10 punti, che fa? Fischietta?”.

Un attacco frontale a Giorgia Meloni, volto a sottolineare come l’esito referendario rappresenti, a suo dire, un segnale di erosione della base elettorale della maggioranza.

L’attacco di Renzi a Meloni

Nonostante i sorrisi, Renzi ha voluto ribadire la propria interpretazione di quanto accaduto nel 2016, rispondendo indirettamente alle critiche di chi gli ricorda ancora la promessa (poi disattesa) di lasciare la politica.

“Prendetemi in giro quanto volete”, ha dichiarato con fermezza, “ma io ho lasciato Palazzo Chigi e la segreteria del Pd. Non mi sono dimesso da parlamentare solo perché, all’epoca, non ero parlamentare”.