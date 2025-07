Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato arrestato un cittadino straniero ad Alghero per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, dopo essere stato trovato in possesso di 80 involucri di cocaina. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato nel pomeriggio del 25 luglio, quando l’uomo è stato fermato a bordo di un taxi. Il controllo è stato effettuato dagli agenti del Commissariato P.S. di Alghero, insospettiti dai frequenti viaggi e dai brevi soggiorni dell’individuo sull’isola. La droga, per un peso complessivo di 1170 grammi lordi, era nascosta all’interno di uno zaino. L’arresto è stato convalidato dal Tribunale di Sassari, che ha disposto la custodia cautelare in carcere.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nel corso di un’attività di controllo del territorio, finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti del Commissariato di Alghero hanno seguito con attenzione i movimenti del cittadino straniero, notando una serie di viaggi sospetti e soggiorni di breve durata sull’isola, in particolare nella città di Alghero.

I controlli e il fermo

La mattina del 25 luglio, il soggetto è stato individuato nuovamente nel comune di Alghero, questa volta a bordo di un taxi. Gli agenti hanno deciso di procedere a un controllo preliminare per chiarire le ragioni della sua presenza in Sardegna. Durante l’identificazione, l’uomo non è stato in grado di fornire spiegazioni plausibili, sostenendo addirittura di essere ad Alghero per la prima volta. Una evidente bugia.

Il ritrovamento della droga

Nel corso della perquisizione, i poliziotti hanno scoperto all’interno dello zaino dell’uomo 80 ovuli di sostanza stupefacente. 40 ovuli erano nascosti dentro un cartone vuoto di latte, mentre altri 40 ovuli erano occultati in una trousse di pronto soccorso per autovettura. Il sospetto è stato quindi accompagnato negli uffici del Commissariato per ulteriori accertamenti.

L’analisi della sostanza

Gli ovuli sono stati sottoposti ad analisi da parte del personale della Polizia Scientifica locale. Gli esami hanno confermato che si trattava di cocaina, per un peso complessivo di 1170 grammi lordi. La quantità e le modalità di occultamento hanno fatto ipotizzare che la droga fosse destinata allo spaccio sul territorio.

L’arresto e la convalida

Alla luce degli elementi raccolti, il cittadino straniero è stato dichiarato in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Nella mattinata successiva, presso il Tribunale di Sassari, si è tenuta l’udienza di convalida dell’arresto. Il giudice ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere per l’indagato, in attesa di ulteriori sviluppi investigativi.

Il contesto dell’operazione

L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di droga messe in atto dalla Polizia di Stato nella provincia di Sassari. Il monitoraggio dei flussi di persone e dei movimenti sospetti rappresenta uno degli strumenti principali per individuare e fermare i traffici illeciti di sostanze stupefacenti. In questo caso, la tempestività dell’intervento ha consentito di sequestrare una quantità significativa di cocaina, potenzialmente destinata al mercato locale.

Le modalità di occultamento

Particolarmente ingegnoso è risultato il metodo utilizzato per nascondere la droga: gli ovuli erano suddivisi in due gruppi, uno celato all’interno di un cartone del latte e l’altro in una trousse di pronto soccorso per auto. Questo stratagemma, tuttavia, non è sfuggito all’attenzione degli agenti, che hanno proceduto con una perquisizione accurata dello zaino del sospetto.

Il ruolo della Polizia Scientifica

Determinante è stato l’intervento della Polizia Scientifica, che ha rapidamente analizzato il contenuto degli ovuli, confermando la presenza di cocaina. L’esame ha permesso di stabilire il peso complessivo della sostanza, pari a 1170 grammi lordi, un quantitativo che lascia ipotizzare l’esistenza di una rete organizzata di spaccio.

Le indagini in corso

Le forze dell’ordine stanno ora proseguendo le indagini per ricostruire i contatti e i canali di approvvigionamento della droga. L’obiettivo è individuare eventuali complici e smantellare l’organizzazione criminale che gestisce il traffico di sostanze stupefacenti nella zona di Alghero e nel resto della provincia.

