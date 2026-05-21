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Un arresto per un episodio di aggressione e tentata rapina avvenuto questa mattina a Merano, dove un cittadino marocchino di 34 anni è stato fermato dalla Polizia di Stato dopo aver assalito un giovane egiziano nei pressi di piazza Stazione. L’uomo, irregolare sul territorio e con precedenti, è stato associato alla Casa Circondariale di Bolzano in attesa delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria.

La ricostruzione dei fatti secondo la Polizia di Stato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda si è svolta nella mattinata odierna, quando una pattuglia dell’Ufficio Controllo del Territorio del Commissariato di P.S. di Merano era impegnata in un servizio di vigilanza presso piazza Stazione. Durante il pattugliamento, gli agenti hanno notato una situazione sospetta e sono intervenuti prontamente.

L’aggressione e il tentativo di rapina

Secondo quanto ricostruito, un cittadino marocchino di 34 anni, armato di un coltello nascosto nei pantaloni, ha avvicinato un giovane cittadino egiziano con l’intento di compiere una rapina. Dopo averlo minacciato, l’aggressore si è impossessato di una bottiglia di vetro, che avrebbe poi utilizzato per tentare di colpire la vittima. Nel corso della colluttazione, il giovane egiziano ha riportato una ferita al capo.

Il tempestivo intervento dell’autista e della Polizia

Determinante si è rivelato il contributo di un autista di autobus di linea, che ha assistito alla scena e si è precipitato in aiuto della vittima. Grazie alla collaborazione tra il giovane aggredito e l’autista, l’aggressore è stato bloccato fino all’arrivo degli agenti della Polizia di Stato, che lo hanno tratto in arresto sul posto.

I soccorsi e le conseguenze per i protagonisti

Il personale sanitario è intervenuto rapidamente per prestare le prime cure al giovane egiziano ferito durante la colluttazione. Nel frattempo, il cittadino marocchino, già noto alle forze dell’ordine per precedenti episodi, è stato condotto in stato di arresto presso la Casa Circondariale di Bolzano, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Le procedure per l’espulsione

Al termine delle formalità di polizia giudiziaria, l’Ufficio Immigrazione della Questura ha avviato le pratiche per l’espulsione e il rimpatrio dell’uomo, che verranno eseguite una volta che il soggetto sarà scarcerato. L’episodio ha destato particolare attenzione tra i cittadini di Merano, soprattutto per la prontezza dell’intervento delle forze dell’ordine e la collaborazione tra cittadini e istituzioni.

IPA