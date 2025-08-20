Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Arresto per aggressione e maltrattamenti in famiglia nella serata di lunedì 18 agosto a Merano. Un giovane, già sottoposto a misura di detenzione domiciliare, è stato fermato dopo essersi reso responsabile di una violenta aggressione ai danni della madre e della zia. L’episodio è stato segnalato al 112 NUE e ha richiesto l’immediato intervento delle forze dell’ordine presso il domicilio dell’indagato. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il giovane è stato rintracciato poco distante dall’abitazione e successivamente arrestato per i reati contestati.

La segnalazione e l’intervento delle forze dell’ordine

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio nella serata di lunedì 18 agosto, quando una chiamata di emergenza al 112 NUE ha richiesto l’intervento urgente della Squadra volante e della polizia giudiziaria del Commissariato di P.S. di Merano. La segnalazione riguardava una situazione di violenta aggressione all’interno di un’abitazione, con protagonista un giovane già noto alle forze dell’ordine e sottoposto a detenzione domiciliare. Gli agenti, giunti rapidamente sul posto, hanno trovato la madre e la zia del ragazzo in evidente stato di shock e con segni di maltrattamento, prestando loro i primi soccorsi.

La fuga e il rintraccio del giovane

Nel frattempo, il giovane autore della aggressione si era dato alla fuga, abbandonando l’abitazione familiare. Gli agenti hanno immediatamente avviato le ricerche nella zona circostante, riuscendo a rintracciarlo poco distante dalla casa. La tempestività dell’operazione ha permesso di evitare ulteriori rischi per le vittime e di assicurare il responsabile alla giustizia in tempi rapidi.

Una storia di maltrattamenti protratti nel tempo

Dalla ricostruzione effettuata dagli investigatori della Polizia di Stato è emerso che il giovane, residente a Merano, era da diversi mesi autore di maltrattamenti in famiglia nei confronti della madre e della zia. Le due donne, vittime di ripetute vessazioni e violenze, avevano già vissuto situazioni di tensione e paura, culminate nella drammatica serata del 18 agosto. Gli elementi raccolti dagli agenti hanno permesso di delineare un quadro chiaro delle responsabilità del giovane, che è stato condotto presso gli Uffici del Commissariato per ulteriori accertamenti.

L’arresto e la disposizione dell’Autorità Giudiziaria

Al termine delle verifiche, il giovane è stato formalmente arrestato per maltrattamenti in famiglia e aggressione. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Bolzano, dove resterà a disposizione dell’autorità competente in attesa dei successivi sviluppi giudiziari. L’episodio ha destato particolare attenzione nella comunità locale, sia per la gravità dei fatti sia per la necessità di tutelare le vittime di violenza domestica.

IPA