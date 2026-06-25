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Fermato un uomo di 58 anni con l’accusa di rapina aggravata ai danni di un bar/tabacchi: il presunto responsabile è stato individuato e arrestato dalla Polizia di Stato dopo accurate indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Bolzano. L’episodio si è verificato a Merano lo scorso 18 giugno, quando l’uomo avrebbe minacciato la barista con una pistola per farsi consegnare l’incasso, circa 600 euro.

Le indagini e l’arresto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il pomeriggio di mercoledì 24 giugno il personale del Commissariato di P.S. di Merano ha dato esecuzione a una misura cautelare di custodia in carcere nei confronti di un cittadino italiano di 58 anni. Il provvedimento è stato emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano a seguito di una dettagliata attività investigativa.

La dinamica della rapina

L’indagine è partita dopo una rapina avvenuta il 18 giugno in un esercizio pubblico di bar/tabacchi situato in una zona centrale di Merano. Secondo quanto ricostruito, l’uomo si sarebbe presentato nel locale e, estraendo una pistola da un sacchetto, avrebbe minacciato la barista, costringendola a consegnare il denaro presente in cassa, pari a circa 600 euro. Dopo aver ottenuto il bottino, il presunto rapinatore si sarebbe allontanato a piedi, facendo perdere le proprie tracce.

L’attività investigativa

Gli agenti della Polizia di Stato hanno avviato immediatamente le indagini, analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona e raccogliendo le testimonianze di passanti e clienti del bar. Grazie a questi elementi, i poliziotti sono riusciti a individuare la possibile via di fuga del sospettato e, successivamente, hanno rinvenuto alcuni indumenti utilizzati durante la rapina, che l’uomo aveva cercato di disfarsi per eludere le ricerche.

Il rintraccio e il sequestro dell’arma

La tempestività e l’efficacia delle indagini hanno permesso agli agenti di rintracciare il presunto autore in un riparo di fortuna situato non lontano dal territorio meranese. Nel corso delle successive perquisizioni, è stata recuperata anche l’arma utilizzata per la rapina, risultata essere una pistola ad aria compressa.

L’arresto e le procedure successive

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato tratto in arresto per il reato di rapina aggravata dagli operatori del Commissariato di Polizia e trasferito presso la Casa Circondariale di Bolzano, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

IPA