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È stata disposta la sospensione per 10 giorni della licenza di un bar a Merano, a seguito di ripetuti episodi di risse e turbative dell’ordine pubblico, spesso legati all’abuso di alcolici. Il provvedimento, adottato dal Questore di Bolzano su proposta del Dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza, è stato motivato dalla necessità di tutelare la sicurezza dei cittadini e prevenire ulteriori episodi critici.

La fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la decisione è stata presa in applicazione dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), dopo che il locale era già stato oggetto di analogo provvedimento nel corso del 2025.

Motivazioni del provvedimento

La sospensione della licenza si è resa necessaria a causa di una serie di episodi che hanno avuto luogo sia all’interno che nelle immediate vicinanze dell’esercizio. Questi eventi sono stati caratterizzati da risse e situazioni di forte turbativa dell’ordine e della sicurezza pubblica, spesso connesse all’abuso di sostanze alcoliche. In più occasioni, le Forze dell’Ordine sono dovute intervenire per sedare i disordini e gestire situazioni di pericolo per l’incolumità dei presenti.

Frequentatori e contesto sociale

Gli accertamenti condotti hanno evidenziato che il bar era frequentato assiduamente da soggetti con precedenti penali e di polizia, alcuni dei quali irregolari sul territorio nazionale o destinatari di provvedimenti dell’Autorità. Questo contesto ha generato un concreto allarme sociale tra i cittadini, incidendo negativamente sulla percezione di sicurezza urbana e comportando un impiego ripetuto delle pattuglie delle Forze di Polizia, distolte dalle ordinarie attività di controllo del territorio.

Precedenti e reiterazione dei fatti

Il locale non era nuovo a provvedimenti di questo tipo: già nel 2025 era stata disposta una sospensione analoga. La reiterazione di episodi critici ha portato le autorità a ritenere indispensabile un nuovo intervento, volto a prevenire il ripetersi di situazioni pericolose e a ristabilire condizioni di sicurezza per la collettività.

L’ultimo episodio e i provvedimenti accessori

In relazione all’ultimo grave episodio, una rissa tra più avventori avvenuta nella tarda serata del 14 aprile 2026, il Questore ha adottato ulteriori misure. Ai sensi dell’art. 13 bis della Legge 48/2017, sono stati emessi due D.A.C.U.R. (Divieti di accesso a pubblici esercizi o locali di pubblico intrattenimento) nei confronti di due cittadini stranieri identificati sul posto dall’equipaggio dell’Ufficio Controllo del Territorio del Commissariato di P.S. di Merano. I destinatari dei divieti, successivamente denunciati in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria, non potranno frequentare per 3 anni il bar dove si sono resi pericolosi, né altri locali della stessa specie ubicati nella medesima zona.

Obiettivi della sospensione

La sospensione della licenza per 10 giorni è stata adottata con l’obiettivo di tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica e di prevenire il reiterarsi di ulteriori episodi critici. Il provvedimento mira anche a ristabilire un clima di tranquillità tra i cittadini e a ridurre la pressione sulle Forze dell’Ordine, spesso impegnate in interventi presso il locale in questione.

IPA