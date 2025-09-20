Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto nel centro storico di Merano, dove un cittadino algerino è stato fermato per furto ai danni di un turista tedesco. L’uomo, risultato irregolare sul territorio nazionale e con diversi precedenti, è stato espulso su disposizione del Questore di Bolzano.

La fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’intervento si è svolto nella giornata di ieri, quando le pattuglie impegnate nel controllo del territorio sono state chiamate a intervenire nel cuore di Merano a seguito della segnalazione di un turista tedesco che aveva appena subito il furto del proprio telefono cellulare.

L’intervento immediato degli agenti

Gli agenti della Polizia di Stato, giunti rapidamente sul luogo indicato, hanno raccolto le prime informazioni dalla vittima e hanno avviato senza indugio le ricerche dell’autore del reato. Grazie alla tempestività e alla conoscenza del territorio, i poliziotti sono riusciti a individuare e bloccare, in breve tempo, il presunto responsabile, restituendo così il cellulare al legittimo proprietario.

L’identificazione e i precedenti dell’autore

Il sospettato, accompagnato presso gli uffici del Commissariato di Pubblica Sicurezza, è stato identificato come un cittadino algerino di 36 anni, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti legati a reati contro la persona e contro il patrimonio. Dagli accertamenti è emerso che l’uomo si trovava in Italia in condizione di irregolarità, aggravando ulteriormente la sua posizione.

Espulsione e accompagnamento al C.P.R.

Al termine delle procedure di polizia giudiziaria, lo straniero è stato deferito all’Autorità Giudiziaria. Considerata la sua pericolosità sociale, la propensione a delinquere e la condizione di irregolarità, il Questore della Provincia di Bolzano, Giuseppe Ferrari, ha disposto nei suoi confronti un decreto di espulsione dal territorio nazionale. L’uomo è stato quindi accompagnato presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio (C.P.R.) di Gradisca d’Isonzo (GO), dove attenderà il completamento delle pratiche amministrative per il rimpatrio nel Paese di origine.

IPA