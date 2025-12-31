Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un venditore ambulante denunciato e 900 prodotti pirotecnici sequestrati ad Agrigento, dove sono emerse gravi violazioni delle norme sulla sicurezza pubblica e la gestione di materiale esplosivo. L’intervento, disposto in vista dei festeggiamenti di Capodanno, ha portato alla luce la fabbricazione e il commercio abusivo di fuochi d’artificio privi di certificazioni.

Operazione coordinata dalla Questura di Agrigento

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata organizzata su disposizione del Questore Tommaso Palumbo. L’obiettivo era intensificare i controlli in città durante il periodo di fine anno, quando si registra un aumento nell’uso di fuochi d’artificio. Il personale della Divisione di Polizia Amministrativa della Questura di Agrigento, insieme ai militari della Guardia di Finanza e agli agenti del Comando Polizia Municipale, ha effettuato una serie di verifiche mirate.

Sequestrati oltre 900 prodotti pirotecnici

Nel corso dei controlli, sono stati sequestrati oltre 900 prodotti pirotecnici, per un peso complessivo di circa trenta chilogrammi. Il materiale, composto da fuochi d’artificio, micce e bobine, è risultato privo delle necessarie certificazioni e delle autorizzazioni previste dalla legge. Il sequestro ha riguardato prodotti artigianali, la cui vendita e detenzione rappresentano una minaccia per la sicurezza pubblica.

Violazioni accertate e denuncia

I controlli hanno permesso di accertare gravi violazioni della normativa sulla sicurezza pubblica e sulla gestione di materiale esplosivo. In particolare, è stata riscontrata la fabbricazione e il commercio abusivo di materie esplodenti, con la detenzione di prodotti pirotecnici artigianali non autorizzati e privi delle certificazioni di sicurezza. Un venditore ambulante di Agrigento è stato denunciato in stato di libertà per commercio abusivo di materie esplodenti e per violazioni del testo unico in materia di pubblica sicurezza.

