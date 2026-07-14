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È di sei persone denunciate per furto il bilancio di un episodio avvenuto la notte scorsa in un supermercato di Siracusa. Il personale della ditta di pulizie è stato sorpreso mentre sottraeva un ingente quantitativo di merce dagli scaffali, approfittando del proprio turno di lavoro notturno.

I sospetti e l’intensificazione dei controlli

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è scaturito dall’attenzione del personale di vigilanza che, monitorando le telecamere di sicurezza installate all’interno del supermercato, ha notato movimenti sospetti durante la notte. In particolare, gli addetti alle pulizie sono stati visti mentre prelevavano numerosi articoli dagli scaffali e li trasportavano all’esterno dell’esercizio commerciale.

Da quanto riferito, i responsabili del punto vendita avevano già da qualche tempo notato ammanchi inspiegabili di merce. Proprio per questo motivo era stata rafforzata la sorveglianza, incrementando i controlli tramite il sistema di videosorveglianza. Questa strategia si è rivelata decisiva per cogliere in flagranza i responsabili del furto.

L’intervento delle forze dell’ordine

Una volta accertato il reato, il personale di vigilanza ha immediatamente avvisato la proprietà del supermercato e, subito dopo, la Polizia di Stato. Gli agenti delle Volanti della Questura sono intervenuti tempestivamente sul posto, riuscendo a bloccare sei persone – 4 uomini e due donne – mentre stavano caricando la merce sottratta sul furgone della ditta di pulizie.

La refurtiva e la denuncia

La merce trafugata comprendeva prodotti di vario genere: dagli articoli per la casa, al bricolage, fino a generi alimentari. Dopo le procedure di rito previste dalla legge, tutta la refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario del supermercato.

I sei dipendenti della ditta di pulizie sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per furto. L’episodio ha destato particolare attenzione sia per la modalità con cui è stato perpetrato il reato, sia per il coinvolgimento di personale incaricato di servizi fiduciari all’interno dell’esercizio commerciale.

Il ruolo della videosorveglianza

Il caso dimostra ancora una volta l’importanza dei sistemi di videosorveglianza e della collaborazione tra personale di vigilanza privata e forze dell’ordine. Grazie alla prontezza degli operatori e al coordinamento con la Polizia di Stato, è stato possibile interrompere l’azione criminosa e recuperare la merce sottratta.

IPA