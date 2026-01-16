Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato un intervento tempestivo dei Carabinieri a salvare la vita di un neonato colto da una grave crisi respiratoria mentre si trovava in auto con i genitori. L’episodio, avvenuto qualche sera fa a Mercogliano, ha visto protagonista una giovane donna dell’hinterland del capoluogo irpino che, bloccata nel traffico, ha chiesto aiuto per il figlio di appena due mesi. Il piccolo è stato trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso dell’Ospedale “San Giuseppe Moscati” di Avellino, dove è stato affidato alle cure dei sanitari e, dopo alcuni giorni di ricovero, ha potuto fare ritorno a casa.

L’intervento dei Carabinieri

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, la vicenda si è svolta in una serata recente, quando una giovane madre dell’hinterland di Avellino si è trovata in una situazione di estrema emergenza. Mentre era bloccata nel traffico di Mercogliano, la donna si è resa conto che il figlio, un lattante di soli due mesi, manifestava gravi difficoltà respiratorie. Comprendendo la gravità della situazione, la madre ha immediatamente contattato la Centrale Operativa dei Carabinieri di Avellino per chiedere aiuto.

L’operatore della Centrale Operativa, resosi conto dell’urgenza, ha subito allertato il servizio 118. Nel frattempo, l’auto con a bordo i genitori e il neonato si è fermata lungo la viabilità cittadina, dove una pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia di Avellino era impegnata in un servizio di controllo della circolazione stradale. La donna, visibilmente scossa, si è avvicinata ai militari chiedendo aiuto per il figlio in gravi condizioni.

Il trasporto in ospedale

I Carabinieri, valutata la situazione critica del bambino e lo stato di forte agitazione della madre, hanno fatto salire entrambi sull’auto di servizio. Con la massima urgenza, li hanno accompagnati al Pronto Soccorso dell’Ospedale “San Giuseppe Moscati” di Avellino, già allertato in precedenza grazie alla segnalazione della Centrale Operativa. Il neonato è stato immediatamente affidato alle cure del personale sanitario.

Il lieto fine e i ringraziamenti

Dopo alcuni giorni di ricovero, il piccolo ha superato la fase di emergenza e ha potuto tornare a casa con i genitori. La famiglia ha voluto esprimere un sentito ringraziamento all’Arma dei Carabinieri, e in particolare ai militari della Sezione Radiomobile intervenuti, per la tempestività, la professionalità e il senso del dovere dimostrati in un momento così delicato.

