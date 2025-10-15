Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Sei indagati ad Avellino a seguito di una tentata rapina a mano armata avvenuta in una gioielleria di Mercogliano. L’ordinanza, emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, è stata applicata dopo articolate indagini che hanno permesso di ricostruire le fasi dell’azione criminale e identificare i presunti responsabili.

Le indagini e l’operazione della Polizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’attività investigativa è stata avviata dopo il tentativo di rapina avvenuto la mattina del 22 ottobre 2024 presso la gioielleria “Gioie” di Mercogliano. Tre individui, travisati da maschere di carnevale e armati, hanno fatto irruzione nell’esercizio commerciale, minacciando l’addetta alle vendite. Tuttavia, il colpo non è andato a segno grazie alla pronta reazione di un esercente del negozio adiacente, che ha messo in fuga i malviventi.

La dinamica della tentata rapina

L’azione criminale è stata pianificata nei dettagli. Due donne del gruppo sono riuscite a farsi aprire la porta della gioielleria fingendosi clienti interessate all’acquisto di preziosi. In quel momento, altri quattro complici – tra cui un minorenne – sono arrivati davanti al negozio a bordo di una VW T-Roc con targa contraffatta. Mentre uno di loro è rimasto alla guida dell’auto, gli altri tre, armati di pistola e fucile, hanno fatto irruzione nel locale. Nonostante la minaccia, non sono riusciti a portare via nulla a causa dell’intervento di un commerciante vicino.

Il supporto logistico e l’organizzazione del gruppo

Le indagini hanno permesso di accertare che il gruppo criminale, proveniente da Napoli, aveva organizzato le fasi preparatorie presso un autolavaggio, dove sono stati incontrati due complici che hanno fornito supporto logistico e organizzativo. In questa sede è stata anche prelevata l’autovettura utilizzata per la tentata rapina. L’azione è stata quindi il risultato di una pianificazione accurata, con ruoli ben definiti tra i membri della banda.

Le misure cautelari e i provvedimenti giudiziari

L’esito delle indagini ha portato all’applicazione di misure cautelari nei confronti di sei indagati. Per quattro di loro è stata disposta la custodia cautelare in carcere, mentre per due è stato disposto il regime degli arresti domiciliari. Va inoltre precisato che per le due donne coinvolte, il GIP di Avellino aveva già emesso, lo scorso 19 giugno, l’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

La ricostruzione dei fatti e le indagini della Procura

Grazie a un’attenta attività investigativa, la Polizia ha potuto ricostruire le fasi della tentata rapina e identificare i presunti autori. Gli inquirenti hanno raccolto riscontri puntuali che hanno permesso di delineare il quadro delle responsabilità e di individuare i ruoli ricoperti da ciascun componente del gruppo. L’operazione si inserisce nell’ambito delle azioni di contrasto ai reati predatori e alla criminalità organizzata nella provincia di Avellino.

