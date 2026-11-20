Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un 32enne è stato arrestato in flagranza per tentata truffa ai danni di un anziano a Mercogliano, in provincia di Avellino. L’uomo si è presentato nell’abitazione della vittima per ritirare contanti e gioielli, ma è stato bloccato dai militari prima di poter fuggire. Per compiere il raggiro si è spacciato per un carabiniere.

Avellino, il raggiro del falso carabiniere a Mercogliano

Un complice, che si è qualificato al telefono come carabiniere ed è ancora in corso di identificazione, ha contattato un 68enne di Mercogliano. Con il pretesto di dover confrontare i suoi beni con la refurtiva di una recente rapina, lo ha convinto a raccogliere tutto il denaro e i monili in oro presenti in casa. Poco dopo il 32enne è arrivato per ritirarli. Il figlio dell’anziano, insospettito, ha chiamato il 112; l’intervento dei Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Avellino ha permesso di fermare l’uomo nell’appartamento.

L’arresto e gli accertamenti

Il 32enne, originario e residente nella provincia di Napoli, era già noto alle forze dell’ordine ed era sottoposto all’obbligo di dimora nel comune di residenza. Dopo le formalità, è stato condotto nella Casa circondariale di Avellino, a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Sono in corso verifiche per identificare eventuali altri complici e accertare se l’indagato possa essere coinvolto in episodi analoghi.

Le indicazioni per difendersi

Il Comando provinciale dei Carabinieri ha ricordato che l’attività di prevenzione e sensibilizzazione è rivolta soprattutto alle persone più esposte. Per evitare truffe, l’Arma invita a non consegnare denaro o preziosi a chi si presenta come conoscente o incaricato di un parente, a rinviare gli appuntamenti, a contattare direttamente i familiari e a segnalare subito i sospetti al 112 o al comando più vicino. L’intervento, sottolineano i militari, è stato tempestivo anche grazie alla segnalazione del figlio della vittima.