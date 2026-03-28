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Una sospensione dell’attività imprenditoriale e numerose sanzioni: questo il bilancio dei controlli effettuati dalle forze dell’ordine in un noto locale del centro di Udine, frequentato soprattutto da giovani durante il cosiddetto “mercoledì universitario”. L’operazione, disposta dal Questore e coordinata tra diversi enti, è stata condotta nella serata di mercoledì 18 marzo per incrementare la sicurezza dei cittadini, in seguito alle direttive del Ministero dell’Interno dopo i tragici fatti di Crans-Montana a Capodanno.

Mercoledì universitario da incubo a Udine

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, i controlli nei pubblici esercizi sono stati intensificati su tutto il territorio nazionale a seguito degli episodi avvenuti a Crans-Montana.

In provincia di Udine il Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica ha sollecitato un’azione congiunta delle forze di polizia e di altri enti preposti alla prevenzione e repressione degli illeciti che possono mettere a rischio l’incolumità dei cittadini.

Operazione congiunta nel centro cittadino

Il Questore di Udine, Pasquale de Lorenzo, ha organizzato un servizio articolato di controllo sulle attività commerciali del centro con particolare attenzione a un locale molto frequentato dai giovani.

All’operazione hanno preso parte personale della Questura, del Comando provinciale dell’Arma dei Carabinieri, della Polizia Locale, dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, dei Vigili del Fuoco, dell’ASUFC, della Guardia di Finanza e delle Unità Cinofile della Guardia di Finanza di San Giorgio di Nogaro.

Violazioni riscontrate: spettacolo non autorizzato e sanzioni amministrative

Dai controlli congiunti di Polizia di Stato e Polizia Locale è emerso che il titolare aveva trasformato il locale in una vera e propria attività di pubblico spettacolo, con DJ, luci stroboscopiche e una pedana per ballare, senza però possedere l’agibilità prevista dall’art. 80 del TULPS. Per questa violazione dell’art. 681 del Codice Penale il titolare è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica.

Sono state inoltre accertate violazioni amministrative relative all’organizzazione di eventi senza autorizzazione, alla vendita al dettaglio di prodotti non alimentari senza licenza e alla mancata esposizione di cartelli obbligatori. Le sanzioni previste per questi illeciti ammontano rispettivamente a € 258,00 fino a € 1.549,00 per l’evento non autorizzato, € 2.000 per la vendita al dettaglio e € 440 per la mancanza dei cartelli, per un totale che può raggiungere circa € 4.000.

Lavoro nero e mancata sicurezza: sospensione immediata dell’attività

Gli Ispettori del Lavoro hanno disposto la sospensione dell’attività imprenditoriale ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 81/2008, dopo aver riscontrato la presenza di un lavoratore in nero e la mancanza del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), fondamentale per la sicurezza sui luoghi di lavoro. La sospensione è scattata immediatamente e non è ancora stata revocata, poiché il datore di lavoro non ha ancora regolarizzato il rapporto né redatto il DVR.

Per ciascuna delle due violazioni (lavoro nero e assenza del DVR) è prevista una sanzione di € 2.500. La mancata redazione del DVR costituisce una contravvenzione penale, punita con l’arresto da tre a sei mesi o con un’ammenda da € 2.500 a € 6.400. Se il datore di lavoro aderirà alla procedura di estinzione del reato, la sanzione sarà ridotta a € 1.600. Inoltre, per il lavoro sommerso, la sanzione amministrativa prevista va da € 1.950 a € 11.700, ridotta a € 1.950 in caso di regolarizzazione e mantenimento in servizio del lavoratore, o aumentata a € 3.900 in caso di inadempienza.

Altre irregolarità: mancata verifica dei registratori di cassa e igiene

La Guardia di Finanza ha riscontrato l’omessa verifica periodica dei registratori di cassa, obbligatoria per la corretta certificazione fiscale dei corrispettivi. Per questa violazione è prevista una sanzione amministrativa da € 1.000 a € 4.000, secondo l’art. 11, comma 5 del D.Lgs. 471/1997.

Gli Ispettori dell’ASL hanno invece rilevato alcune violazioni minori in materia di igiene, per le quali sono state impartite prescrizioni che il titolare dovrà rispettare.

Violazioni in materia di sicurezza antincendio

Il personale dei Vigili del Fuoco ha accertato diverse violazioni degli obblighi a carico del datore di lavoro, previsti dagli artt. 43 e 46 del D.Lgs. 81/2008, relativi alla sicurezza antincendio e alla gestione delle emergenze.

I controlli amministrativi congiunti tra tutti gli enti coinvolti nella sicurezza dei pubblici esercizi, avviati dopo le riunioni del Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica, continueranno con l’obiettivo di garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire illeciti che possano mettere a rischio l’incolumità pubblica.

L’operazione rappresenta un esempio concreto dell’impegno delle istituzioni per la tutela della legalità e della sicurezza nei luoghi di aggregazione, soprattutto in occasione di eventi che richiamano un’ampia partecipazione di giovani nel centro di Udine.

IPA