Mercosur c'è l'accordo con l'Unione europea, Von der Leyen risponde ai nuovi dazi di Trump per la Groenlandia

Accordo raggiunto dopo 25 anni di negoziazione

L’intesa tra Ue e Mercosur è stata firmata nella capitale del Paraguay al termine di un negoziato avviato alla fine degli anni Novanta e più volte arenatosi per divergenze economiche, ambientali e politiche. L’accordo punta a liberalizzare progressivamente il commercio tra i due blocchi, riducendo dazi e barriere su beni industriali, agricoli e servizi.

Prima di entrare in vigore, però, il testo dovrà essere approvato dal Parlamento europeo e successivamente ratificato dagli Stati membri. Un passaggio tutt’altro che scontato: diverse organizzazioni agricole hanno già annunciato nuove mobilitazioni, temendo una concorrenza al ribasso per le produzioni europee.

Nonostante le incognite, Bruxelles rivendica la portata storica dell’intesa, sia sul piano economico sia su quello politico.

Le parole di Ursula von der Leyen

Durante la cerimonia di Assunzione, il presidente della Commissione europea ha sottolineato il valore strategico dell’accordo, scegliendo toni esplicitamente politici. “Questo accordo invia un segnale forte al mondo”, ha dichiarato, spiegando che l’Unione Europea “preferisce il commercio equo ai dazi doganali”.

Secondo von der Leyen, l’intesa non riguarda solo l’economia, ma il ruolo globale dell’Europa: “Stiamo creando la più grande zona di libero scambio al mondo, un mercato che vale quasi il 20% del Pil globale“.

Un passaggio che suona come una risposta indiretta alle politiche protezionistiche statunitensi e alla competizione economica con Cina e Stati Uniti. “Quando le nostre due regioni parleranno con una sola voce sulle questioni globali, il mondo ascolterà”, ha concluso.

Le dichiarazioni di Javier Milei

Dal fronte sudamericano, il presidente argentino ha rivendicato l’accordo come una vittoria politica e ideologica. Milei ha ringraziato apertamente la premier italiana Giorgia Meloni, attribuendole un ruolo determinante

Le sue dichiarazioni hanno incluso anche riferimenti al presidente statunitense Donald Trump, ma nel complesso l’attenzione della cerimonia si è concentrata sul rafforzamento dell’asse tra America Latina ed Europa.

Per Buenos Aires, l’accordo rappresenta un’opportunità di accesso privilegiato ai mercati europei. Per Bruxelles, un tentativo di riequilibrare il proprio peso economico e politico nello scenario globale.