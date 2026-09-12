Mercurio sta diventando sempre più piccolo, perché il pianeta più vicino al Sole si è contratto del 30%

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Un nuovo studio scientifico ha rivelato dati sorprendenti riguardanti il pianeta Mercurio, che si sarebbe contratto fino al 30% in più rispetto alle stime precedenti, perdendo fino a 23 chilometri di diametro. La causa sarebbe l’accumulo di detriti da impatti che nasconde le rughe superficiali. La missione BepiColombo verificherà i dati a partire da novembre.

Cosa succede a Mercurio

Immaginiamo un vecchio pallone dimenticato in un angolo, che con l’azione del tempo e del freddo si sgonfia lentamente. È grosso modo quello che sta succedendo a Mercurio, il più piccolo del Sistema Solare: secondo un nuovo studio internazionale, il pianeta si sarebbe ristretto molto di più di quanto gli scienziati avessero calcolato finora.

La ricerca, pubblicata il 10 settembre sulla rivista scientifica Geophysical Research Letters, stima che la contrazione complessiva del pianeta sia stata sottovalutata tra il 10% e il 30%, corrispondente a una riduzione del diametro fino a circa 23 chilometri, contro i 4-16 chilometri ipotizzati in precedenza.

ANSA

La composizione del pianeta

A guidare il team di ricerca è Gaku Nishiyama, planetologo del Centro Aerospaziale Tedesco (DLR), che ha analizzato i dati raccolti dalla sonda della NASA MESSENGER, in orbita attorno a Mercurio tra il 2011 e il 2015 prima di schiantarsi sulla sua superficie.

Il pianeta, formatosi circa 4,5 miliardi di anni fa da un susseguirsi di violente collisioni tra rocce e asteroidi, ha accumulato un calore interno enorme che da allora sta gradualmente disperdendo.

Raffreddandosi, il nucleo si restringe e la crosta esterna si adatta, generando le caratteristiche “rughe” della superficie, chiamate dagli esperti “scarpate” o “strutture da accorciamento”.

Le dimensioni della contrazione

Il problema, secondo i ricercatori, è che nelle zone più butterate da crateri d’impatto i detriti accumulati nel tempo avrebbero nascosto molte di queste rughe, portando le stime precedenti a essere calcolate per difetto. “Questo ci ha fatto pensare che ci fosse un processo che nasconde le strutture da accorciamento” ha spiegato Nishiyama.

Il ricercatore ha aggiunto che un restringimento maggiore del previsto potrebbe indicare che Mercurio possiede un nucleo metallico più grande, una minore quantità di elementi leggeri come il silicio mescolati al metallo, oppure una temperatura iniziale più alta al momento della sua formazione. “Più il pianeta si restringe, più questo ci avvicina alla comprensione reale della sua evoluzione”.

Una verifica più precisa arriverà a breve: a novembre la sonda europeo-giapponese BepiColombo, in viaggio verso Mercurio da quasi otto anni, comincerà a raccogliere immagini ad altissima risoluzione della superficie del pianeta, capaci di mostrare dettagli di gran lunga superiori a quelli ottenuti da MESSENGER.

Gli scienziati sperano che questi nuovi dati permettano finalmente di misurare con precisione quanto il pianeta più vicino al Sole si sia davvero rimpicciolito nel corso della sua storia.