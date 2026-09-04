Mersila Sokoli, l’intervista all’attrice: “Non riconoscermi per entrare davvero nelle scarpe di un’altra”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono carriere che seguono una traiettoria prevedibile e altre che sembrano nascere da una deviazione come quella di Mersila Sokoli. Una laurea in Economia Internazionale avrebbe potuto condurla altrove, prima che il teatro smettesse di essere soltanto un richiamo e diventasse una scelta. Nel 2019 si diploma all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica ‘Silvio d’Amico’ e comincia un percorso che la porta a lavorare, tra gli altri, con Luca De Fusco, Piero Maccarinelli, Robert Carsen e Paolo Valerio, attraversando i classici e la drammaturgia contemporanea. Parallelamente arrivano cinema e televisione, da Weekend a Io sono Babbo Natale, da L’Alligatore a Noi. Ora c’è Vera, il personaggio che Mersila Sokoli interpreta in Scarpe rotte, lungometraggio di Roberta Torre che ha aperto le Notti Veneziane e la vede accanto a Barbara Ronchi. Siamo nella Roma della Seconda guerra mondiale, ma Torre rinuncia alla ricostruzione realistica e gira interamente in studio, costruendo uno spazio sospeso nel quale la Storia arriva attraverso le assenze, la memoria e gli oggetti. Clara e Vera aspettano, parlano, ricordano. E continuano a indossare scarpe consumate, spaccate, con le suole che cedono: un oggetto quotidiano che finisce per raccontare qualcosa di molto più grande sulla dignità, sul desiderio e sulla capacità di resistere quando intorno tutto sembra franare. Ed è difficile, incontrando Mersila Sokoli per questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, non pensare proprio a quelle scarpe. Perché fare l’attrice significa anche imparare a camminare nell’incertezza, prestare il proprio corpo alle vite degli altri, convivere con l’ambizione e con il giudizio, capire quanto di sé proteggere e quanto invece mettere in gioco. Siamo partiti da Vera e da Scarpe rotte. Poi abbiamo provato a capire chi rimane quando un’attrice si sfila, finalmente, le scarpe di un personaggio. Perché dietro il mestiere rimane una donna che ha scelto una strada tutt’altro che garantita e che oggi può guardare la ragazza entrata in Accademia da una distanza nuova. Nel mezzo ci sono stati la gavetta, gli anni segnati dal Covid, il teatro, i provini, i ruoli arrivati e quelli ancora da immaginare. Ma soprattutto una domanda che accompagna ogni percorso costruito sull’ambizione: quanto bisogna desiderare qualcosa perché quel desiderio continui a essere un motore senza trasformarsi in una gabbia? Con Mersila Sokoli abbiamo parlato anche di questo. Del rapporto con il giudizio, di quella parte istintiva che la recitazione riesce a liberare, delle sue origini albanesi e della fragilità che resta quando si spengono le luci. Persino delle domande alle quali, qualche volta, è legittimo non voler rispondere. Ne è uscita una conversazione sul mestiere dell’attrice che, quasi senza accorgersene, è diventata soprattutto una conversazione su cosa significhi provare a restare se stessi mentre, per lavoro, si passa la vita a diventare qualcun altro.

Vera è il personaggio che interpreta in Scarpe rotte. Non voglio sapere chi sia Vera all’interno della storia o chi fosse Vera per Roberta Torre. Vorrei sapere chi è Vera per lei: chi è questa donna, che cosa rappresenta e quali chiavi di lettura ha trovato per riuscire a entrare nel suo mondo?

“Per prima cosa ho cercato di entrare nel mondo di Roberta Torre e, quindi, di immergermi a fondo nella sceneggiatura, che è molto particolare, per certi versi onirica. Il primo passo è stato analizzare il testo nel suo complesso, per capire quale potesse essere effettivamente la funzione di Vera, del mio personaggio. A partire da ciò che Vera dice, mi sono posta molte domande, sia sul personaggio sia su aspetti che, inevitabilmente, finivano per metterlo in relazione con me. Per esempio, ricordo di aver lavorato sul concetto di ‘distacco affettuoso’, di cui Roberta parlava già prima del provino. È un’espressione che mi è rimasta impressa e sulla quale ho poi cercato di indagare. A un certo punto, inoltre, Vera parla delle ‘belle giornate’. Dice a Clara: ‘Ho avuto le belle giornate’, le ricorda e poi le aggiunge: ‘Vedrai che torneranno le belle giornate’. Il film vive in un tempo sospeso e allora mi sono chiesta quali fossero, per Vera, quelle belle giornate, che cosa avesse perduto, in che cosa continuasse a sperare e quali momenti desiderasse rivivere. Inevitabilmente, finisci per domandarti anche quali siano state le tue belle giornate, perché devi riempire lo sguardo di immagini, ricordi ed emozioni”.

Il cuore del film è il rapporto tra Vera e Clara. Come avete costruito, lei e Barbara Ronchi, l’intimità tra queste due donne? È nata durante le prove o direttamente sul set? Avete avuto modo di studiare e lavorare insieme prima delle riprese?

“Non so che cosa le risponderebbe Barbara, ma per me la scintilla è scoccata già durante il provino con lei. Mi ero preparata, ero venuta a Roma ed ero molto felice anche all’idea di poter incontrare Barbara, che è un’attrice che stimo moltissimo. La considero un’interprete molto generosa. Già durante il provino abbiamo affrontato una scena piuttosto lunga e centrale nel racconto della nostra amicizia. In lei ho trovato uno sguardo accogliente, amichevole. Rispondeva alla mia ironia, alla mia leggerezza. Si sono creati un ascolto e un’empatia che, secondo me, sono nati proprio in quel momento. Le riprese sono iniziate molto rapidamente, quindi non abbiamo avuto un lungo periodo di prove. Una volta sul set, però, ho ritrovato immediatamente quel contatto che si era creato durante il provino. Sono alchimie che a volte nascono spontaneamente. Può capitare di recitare senza riuscire a entrare davvero in relazione con il proprio partner di scena e, quando manca quella sintonia, la presenza dell’altro può persino diventare un ostacolo. In questo caso, invece, tutto è nato in maniera molto naturale. Devo anche dire che osservare Barbara sul set, la sua professionalità, l’attenzione e il modo in cui si concentra mi ha inevitabilmente influenzata. Mi è venuto naturale seguirla, entrare nella sua stessa energia e raggiungere quel livello di concentrazione. In questo caso, credo sia stata soprattutto una questione di sensibilità, più che di tecnica recitativa”.

US: Lorella Di Carlo / US Film: Punto e Virgola

Le tecniche di recitazione, però, lei le ha studiate, essendosi diplomata all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio d’Amico. Quanto conta ciò che viene insegnato nelle scuole e quanto, invece, a un certo punto è necessario prenderne le distanze per affidarsi alla propria sensibilità e al proprio modo di essere?

“Sono certa che la risposta stia nell’incontro tra questi due aspetti. Ricordo che, durante gli anni dell’Accademia, devi accettare di lasciarti decostruire. Sono anni belli, ricchi, ma anche molto faticosi, perché perdi molte delle certezze e delle sicurezze che avevi su te stesso. Almeno per me è stato così. Entri, sei una persona selezionata tra mille candidati e pensi di essere il nuovo astro nascente del teatro italiano. Ti dici: ‘Sono entrata proprio io, tra così tante persone in tutta Italia’. Poi cominci il percorso e, già dal primo giorno, ti rendi conto che nella tua classe ci sono attori bravissimi e che non sei necessariamente ‘la migliore’. Inizi, piuttosto, a riconoscere i tuoi limiti, gli errori che commetti e tutto ciò che ancora ti manca come attrice. In Accademia, quindi, accetti di mettere in discussione ciò che pensavi di sapere. Quando ne esci, però, non sei un attore fatto e finito. Almeno per me non è stato così. Ho affrontato quel percorso cercando di assorbire tutto ciò che mi veniva offerto. Ricevi una quantità enorme di informazioni e, in tre anni, è impossibile elaborarle tutte. Credo che gli insegnamenti acquisiti in quel periodo continuino a sedimentare e a maturare anche negli anni successivi. È importante cercare di assimilare e applicare ciò che ti viene trasmesso. Subito dopo il diploma, invece, è cominciata una ricerca più personale. Ho ricominciato a chiedermi: chi è Mersila? Dove risiede la mia sensibilità? Perché ho scelto questo mestiere? Che cosa mi spinge a continuare a farlo? Qual è la mia peculiarità rispetto agli altri? In Accademia ti insegnano, giustamente, che sei una persona tra migliaia di altre e che la competizione, in questo mestiere, è enorme. È una delle lezioni più importanti che ricevi: da un lato impari a non sentirti speciale, perché i numeri e la realtà della professione ti ricordano che sei uno tra tanti; dall’altro capisci quanto sia necessario impegnarsi, lavorare duramente e non dare nulla per scontato. È un principio che ti viene trasmesso ogni giorno. L’Accademia, però, ti dà anche una consapevolezza importante: sei un attore. Hai conseguito un diploma che certifica il tuo percorso e, indipendentemente dal fatto che in un determinato momento tu stia lavorando oppure no, continui a esserlo. Per questo devi esercitarti ogni giorno, approfondire la tua ricerca e affinare costantemente gli strumenti del mestiere. Contemporaneamente, però, comincia la ricerca personale. Sono convinta che, a quel punto, sia necessario anche prendere un po’ le distanze da ciò che si è imparato, perché le tecniche ormai sono state assimilate. Gli insegnamenti, poco alla volta, continuano ad agire dentro di lei e, parallelamente, deve lavorare su se stessa”.

Quando è nato in lei il desiderio di fare l’attrice? La sua biografia racconta che è laureata in Economia Internazionale: ha lasciato quello che avrebbe potuto essere un percorso relativamente certo e stabile per intraprendere una strada decisamente più precaria. Perché?

“È molto semplice. Ho sempre sentito una forte attrazione per il teatro, fin dalle elementari: amavo le poesie, leggerle e recitarle. Non lo avevo mai considerato, però, un mestiere che potesse permettermi di vivere. Nessuno mi aveva mai detto: ‘Sai che si può vivere davvero di questo? Che può essere una professione?’. Perciò non avevo mai preso seriamente in considerazione questa possibilità. Mentre studiavo Economia, però, facevo già teatro. Mi dedicavo al teatro di ricerca, quindi a una forma di espressione molto fisica. È stato proprio grazie a quell’esperienza che, durante gli studi in Economia Internazionale, ho cominciato ad avvicinarmi concretamente a questo mondo. Ho portato in scena un monologo su Artemisia Gentileschi e, attraverso quello spettacolo, ho capito fino in fondo quanto amassi il teatro. La svolta è arrivata al momento della laurea. Stavo per concludere gli studi e mi sono trovata davanti a quella che, almeno sulla carta, sembrava una strada più sicura. In realtà, una volta laureati, ci si rende conto che qualsiasi percorso professionale richiede sacrifici. Per costruire una carriera nell’economia, così come in qualunque altro settore, bisogna affrontare la gavetta, impegnarsi e accettare la fatica. Ed è giusto che sia così. A quel punto mi sono chiesta: se devo affrontare comunque tutti questi sforzi, perché non farlo per qualcosa che amo, per qualcosa che mi accende davvero? È stato semplicemente questo il ragionamento. Mi sono detta: ‘Voglio provare a entrare in Accademia’. Avevo ormai ventiquattro anni e sentivo di essere al limite d’età. Ho pensato: ‘Se andrà bene, significherà che nella vita dovrò fare l’attrice. Altrimenti, il teatro rimarrà una passione’. Non ho mai contemplato la possibilità di eliminare il teatro dalla mia vita. Ho tentato, è andata bene e da quel momento non c’è stata più alcuna scelta da compiere: dovevo soltanto seguire quella strada. In fondo avevo sempre sentito che fosse la mia e, in quel momento, ho ricevuto semplicemente una conferma dall’esterno”.

Qual è stato, finora, il sacrificio, la rinuncia o il limite più grande che questo percorso le ha imposto?

“Non saprei indicarne uno in assoluto, perché prima parlavo di una gavetta che appartiene al mestiere dell’attore, ma credo riguardi qualsiasi giovane all’inizio del proprio percorso professionale, che lavori nella consulenza, in banca o in qualunque altro settore. Adesso che sono pienamente dentro questo mestiere, per esempio, ho trascorso quasi dieci giorni chiusa in casa a studiare, perché sentivo il desiderio di lavorare su Desdemona, di concentrarmi e di tornare allo studio. Non l’ho vissuto come un sacrificio, ma come un privilegio. Certo, alcuni giorni avrei preferito fare altro, ma studiare fa parte del mio lavoro e non lo considero una rinuncia. Forse ho avvertito maggiormente il peso dei sacrifici subito dopo il diploma, nei primi anni. Mi sono diplomata proprio a ridosso del lockdown, in piena pandemia, e questo ha reso ancora più complesso l’ingresso nel mondo del lavoro. Una delle difficoltà che molti attori devono affrontare, e che ho vissuto anch’io, è la necessità di svolgere altri mestieri nei periodi in cui non si lavora come interpreti. Fortunatamente non mi capita da parecchio tempo, ma ricordo bene quanto fosse faticoso, nei primi anni, dedicarmi ad altre occupazioni sottraendo tempo a quello che consideravo il mio vero mestiere. Erano impieghi che non mi piacevano, che non avrei voluto svolgere e che non mi davano alcuna soddisfazione. D’altra parte, dovevo essere autonoma e pagare l’affitto come chiunque altro. Quello è un periodo che ricordo come un vero sacrificio. Svolgevo un lavoro che non mi piaceva mentre desideravo essere altrove, ed era molto frustrante. Poi, inaspettatamente, arrivò una telefonata. Mi chiamarono per un provino per Il mercante di Venezia. Ricordo che proprio in quei giorni ero al limite: non sopportavo più l’impiego che stavo svolgendo. Finalmente arrivò la chiamata per il ruolo di Jessica, accanto a Franco Branciaroli. Paradossalmente, proprio l’insofferenza per quel lavoro mi diede una spinta ulteriore per affrontare al meglio il provino”.

Si considera ambiziosa, nel senso più sano e positivo del termine? Spesso l’ambizione viene confusa con l’arrivismo, anche se si tratta di due atteggiamenti profondamente diversi.

“Sì. Quello che ha appena detto mi rappresenta molto. Mi considero ambiziosa, ma assolutamente non arrivista. Non sarei disposta a sacrificare la mia identità, me stessa o i miei valori in nome della carriera, perché, se per raggiungerla dovessi perdere ciò in cui credo, quella stessa carriera non avrebbe più alcun valore”.

Non ha mai temuto che persino un’ambizione sana potesse trasformarsi in ossessione? E considera l’ossessione per il lavoro un elemento positivo o negativo? C’è chi la ritiene il motore che spinge a dare sempre di più e chi, invece, la considera una soglia che sarebbe meglio non oltrepassare.

“Per me è un rischio reale e mi è capitato anche di sperimentarlo, soprattutto durante l’allestimento di uno spettacolo o lo studio di un personaggio. Quando sono immersa nella preparazione di un ruolo, trovo quasi necessario concedermi una certa forma di ossessione. Mi sembra naturale andare a letto pensando al personaggio oppure osservare le persone mentre passeggio e continuare a interrogarmi su di lui. Cerco di rimanere ricettiva rispetto a ciò che vedo, a quello che sento e alle intuizioni che possono nascere, perché in quella fase sono alla ricerca di elementi utili sia dentro di me sia nella realtà che mi circonda. Per mantenere vivo lo studio e approfondirlo, bisogna essere pronti a cogliere ogni possibile fonte di ispirazione. In quella fase, per me, una forma di ossessione è persino necessaria. Il problema nasce quando questa attitudine si estende all’intera professione e si trasforma nell’ossessione di ottenere un provino, esserci a tutti i costi, accumulare occasioni e lavorare senza sosta. Quando finisce per occupare ogni spazio del mestiere, credo diventi malsana. Se si smette di vivere e di godersi la propria vita perché si pensa esclusivamente al lavoro, cambia tutto. A quel punto, per me, non è più un atteggiamento fertile né creativo. Al contrario, rischia di chiuderti, perché l’attenzione si sposta continuamente sui risultati e finisce per diventare un limite, qualcosa che inibisce anziché alimentare la creatività”.

Tra palco e set, come si è difesa, o protetta, nei momenti in cui ha avuto la sensazione che le sue ‘scarpe’ stessero per rompersi, per riprendere il titolo del film?

“C’è stato un giorno sul set in cui ho provato esattamente questa sensazione. Era, se non ricordo male, il mio secondo giorno di riprese. In quel momento sono stati proprio l’esperienza teatrale e gli anni trascorsi sul palco a venirmi in soccorso. Ero preparata, naturalmente, ma in situazioni del genere bisogna riuscire a raccogliere tutte le proprie energie e a concentrarsi esclusivamente sulla scena, senza lasciarsi distrarre da contrattempi, emergenze, ansie o paure che possono emergere in quel momento. In questo senso il teatro aiuta moltissimo, perché quando sei sul palco, soprattutto durante le prime repliche, la paura è forte. Temi di dimenticare il testo, di sbagliare, che qualcosa possa andare storto. Poi, però, entri in scena e devi essere completamente dentro la situazione: ciò che ti salva è la capacità di essere presente in quell’istante. Quando sul set ho avuto la sensazione che le mie ‘scarpe’ stessero per cedere, sono state proprio la tecnica teatrale, gli anni di lavoro e, soprattutto, le tante ore di esperienza concreta a sostenermi. In fondo accade anche nella vita. A volte possiamo sentirci persi, ma nei momenti di reale necessità entrano in gioco l’istinto e una serie di reazioni, anche fisiche, che ci aiutano a proteggerci. Nelle situazioni di forte stress, riuscire a mantenere la concentrazione e la calma può fare la differenza. Naturalmente, non sempre ci si riesce”.

Che rapporto ha con il giudizio? Ha alle spalle anni di teatro e, quindi, di confronto immediato con il pubblico. Un attore, però, è sottoposto a valutazioni continue: quella degli spettatori, quella degli addetti ai lavori, quella di chi deve sceglierlo e, infine, la propria, che a volte può essere la più impietosa. Come vive tutto questo?

“È una lotta continua. La mia aspirazione più grande sarebbe riuscire a liberarmi dal peso del giudizio altrui, soprattutto da quello degli addetti ai lavori. Il pubblico, invece, non mi spaventa particolarmente, perché lo percepisco come un alleato. Penso alle persone che vanno a teatro o al cinema con il desiderio di lasciarsi coinvolgere da una storia e di emozionarsi. Arrivano con una disposizione positiva, quasi dicendo: ‘Emozionami, fammi entrare in una storia bellissima’. Sono lì perché vogliono trascorrere due ore piacevoli, riconoscersi in ciò che vedono e sentire che dentro di loro accade qualcosa. Per questo percepisco il pubblico come disponibile, aperto all’ascolto. Il giudizio che mi intimorisce maggiormente è quello degli addetti ai lavori e, soprattutto, come diceva giustamente lei, il mio. Spero di riuscire, un giorno, a non pormi più il problema del giudizio, né di quello altrui né del mio. Credo, però, che non sia una conquista definitiva: è piuttosto un esercizio quotidiano. Sto imparando poco alla volta a conoscere la mia severità e ad affrontarla. C’è ancora molta strada da fare, ma mi accorgo che, quanto più riesco a concentrarmi non sul desiderio di ‘fare bene’, bensì sulla ricerca della verità dei personaggi che interpreto, tanto più mi sento libera. Cerco di rivolgere l’attenzione alla storia che sto raccontando e allo spettacolo nel suo complesso, mettendo da parte l’ego e il desiderio di fare bella figura. Quando ci riesco, anche la mia interpretazione acquista maggiore libertà. È questa la direzione in cui sto cercando di lavorare. E, curiosamente, quando riesco a sospendere il giudizio su me stessa, anche quello degli altri perde importanza. Se sono soddisfatta perché sento di aver lavorato liberamente e di essere riuscita a mettere da parte l’ego, che può diventare un grande nemico per un attore, allora l’opinione altrui smette di condizionarmi. Non esco da teatro aspettando che qualcuno mi faccia i complimenti. Sono felice di incontrare le persone e di ascoltare ciò che pensano dello spettacolo, ma non sento il bisogno della loro approvazione se so di essere in pace con me stessa. Al contrario, quando avverto di non essere stata davvero libera sul palco, anche un complimento perde valore. Perché, dentro di me, so come è andata”.

Che cosa ha imparato di sé attraverso la recitazione? O, almeno, quale aspetto di se stessa l’ha sorpresa maggiormente?

“A volte, attraverso la recitazione e soprattutto in alcune scene, mi capita di riscoprire inaspettatamente un lato molto istintivo di me. So che esiste, ma nella vita quotidiana la razionalità tende spesso a soffocarlo”.

Ha parlato della capacità del pubblico di emozionarsi. Se per un istante potesse uscire da se stessa e osservarsi in scena dall’esterno, che cosa la emozionerebbe di sé come attrice?

“Mi emozionerebbe guardarmi da fuori e non riconoscermi. Vedere che sono riuscita, per riprendere ancora una volta questa immagine, a indossare fino in fondo le scarpe del personaggio, fino a scomparire dentro di lui. Vorrebbe dire essere riuscita davvero a mettere da parte me stessa per entrare completamente nei panni di un’altra persona. Sarebbe una soddisfazione enorme e, credo, una delle emozioni più grandi che potrei provare come attrice”.

E dal punto di vista umano? Se avesse la possibilità di guardarsi dall’esterno, che cosa la emozionerebbe di sé?

“In parte, la risposta sarebbe la stessa. Credo che uno dei compiti del teatro e del cinema sia mantenere viva la nostra umanità. Per quanto riguarda il pubblico, significa preservarne la sensibilità e la capacità di commuoversi, quindi di sentirsi emotivamente coinvolto, anche collettivamente. Per quanto mi riguarda, invece, questa dimensione emerge proprio nell’atto di interpretare. La capacità di mettermi nei panni di qualcun altro ha già, di per sé, un valore. I due piani finiscono in parte per sovrapporsi. Se mi osservassi dall’esterno e mi vedessi davvero entrare nei panni di un’altra persona, riconoscerei in quell’attrice, ma anche in quell’essere umano, una persona completamente libera. Mi piacerebbe vedere emergere in scena il mio lato più libero, istintivo, persino animale. Non nel senso di assistere a una bella performance. È proprio per questo che, per me, i due aspetti coincidono: se riuscissi a vedermi completamente nei panni di un’altra persona, riconoscerei anche una grande libertà espressiva. E, probabilmente, una grande attrice”.

Quando si spengono le luci del palcoscenico o quelle di un set, che cosa rimane di lei?

“Questa potrebbe chiederla alla mia psicologa! Devo pensarci. Rimane un essere umano normale, e sottolineo normale, con tutte le sue fragilità. Probabilmente in pigiama, con i capelli scomposti, sul divano a mangiare qualcosa di poco salutare. Rimane, insomma, anche il mio lato più disordinato e fragile. Forse ci siamo un po’ dimenticati di quanto possa essere bello. Essere umani e fragili, ogni tanto, è tanto spaventoso quanto meraviglioso. Davanti ai riflettori è più difficile mostrare questa parte di sé, così come lo è davanti agli altri. D’altra parte, non credo sia neppure necessario esporre sempre le proprie fragilità”.

Che rapporto ha, invece, con le sue origini albanesi?

“Sono molto fiera delle mie origini. Spesso, inoltre, rappresentano una risorsa per il mio lavoro di attrice. Quando sono arrivata in Accademia, inizialmente consideravo un limite il fatto di non avere un mio dialetto e di non possedere pienamente alcuni riferimenti della cultura italiana. I miei genitori, per esempio, non mi avevano fatto conoscere determinati film e sentivo che mi mancasse una parte di quel patrimonio culturale che avrebbe potuto essermi utile come attrice. Naturalmente, però, è un bagaglio che si può costruire anche autonomamente. Per un periodo ho avuto la sensazione che mi mancassero alcuni strumenti, finché non mi sono resa conto che le mie origini albanesi rappresentavano, al contrario, una grande ricchezza: nel mio modo di stare in scena, in ciò che potevo offrire ai personaggi e anche in una certa maturità legata alla sensibilità. Una storia di immigrazione, senza volerla rendere necessariamente drammatica, lascia inevitabilmente dei segni. Avevo sei anni quando sono arrivata in Italia. Sono esperienze che affronti, superi e poi lasci alle spalle, ma che continuano a far parte del tuo bagaglio personale. Per un attore possono diventare una grande risorsa. Sono quindi profondamente fiera delle mie origini. In futuro mi piacerebbe collaborare con l’Albania e partecipare a progetti legati al Paese. Sono convinta che accadrà. Mi piacerebbe raccontare storie dell’Albania o degli albanesi”.

Se la giovane Mersila che iniziava il suo percorso alla Silvio d’Amico incontrasse la Mersila di oggi, che cosa la stupirebbe di più?

“Non mi aspettavo così tanto. Per me questo è stato un anno di sorprese incredibili dal punto di vista professionale. Sognavo di lavorare e di partecipare a tanti bei progetti, certo, ma penso a questo film, che verrà presentato a Venezia, e sono felicissima, perché è un lavoro che amo davvero e al quale tengo molto. Poi c’è stata l’esperienza al Teatro Greco di Siracusa e, nella prossima stagione, avrò due ruoli da protagonista al Teatro Argentina. Credo che la Mersila di allora direbbe: ‘Wow, davvero mi aspetta tutto questo? Che meraviglia!’. La Mersila di oggi, naturalmente, ha anche molte preoccupazioni. La ringrazio, però, per questa domanda, perché guardandomi attraverso gli occhi della Mersila di allora mi rendo conto che sarebbe ancora più stupita e felice di quanto riesca a esserlo oggi”.

Ha appena detto qualcosa su cui non posso sorvolare: la Mersila di oggi ha molte preoccupazioni.

“Non so se riguardi soltanto me, ma ho l’impressione che la società in cui viviamo ci porti spesso a concentrarci su ciò che ci manca, su quello che potrebbe andare storto o sui rischi che vorremmo evitare, tanto nella carriera quanto nella vita. Non proverò a elencarle tutte le mie preoccupazioni, ma ho riconosciuto in me questa tendenza a rivolgere l’attenzione soprattutto a ciò che manca. Credo che dipenda anche dai social e, più in generale, da alcuni meccanismi della società contemporanea. Senza voler ampliare troppo il discorso, penso che siamo spesso indotti ad assumere questo atteggiamento. Essermene resa conto, però, mi ha anche insegnato a godere maggiormente dei momenti di felicità, di gioia e di soddisfazione. Le preoccupazioni rimangono, naturalmente. Non credo sia neppure una questione di età. Quando ci accade qualcosa di bello, spesso nasce anche la paura che possa esserci portato via o che possa finire. Ma tutto finisce e tutto cambia. Bisogna imparare ad accettarlo e andare avanti. Naturalmente, è molto più facile dirlo che riuscire davvero a farlo”.