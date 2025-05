Merz non ottiene i voti per diventare cancelliere in Germania, scrutinio choc in Parlamento: cosa succede ora

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Caos in Germania. Il nuovo governo tedesco guidato dal leader conservatore Friedrich Merz non ha ottenuto la fiducia dal Bundestag, la camera bassa del Parlamento tedesco. Una sconfitta inaspettata per l’aspirante cancelliere, dato che sulla carta la sua coalizione, formata da Cdu-Csu e Spd, avrebbe i voti necessari. Nella prima votazione invece Merz ha ottenuto solo 310 voti, non raggiungendo la maggioranza di 316.

Germania, il governo non ottiene la fiducia in Parlamento

Doveva essere solo un passaggio formale, al Parlamento tedesco erano anche presenti delegazioni straniere pronte a congratularsi con il nuovo cancelliere.

Invece il voto di martedì 6 maggio al Bundestag per la fiducia al nuovo governo si è trasformato in una pesante battuta d’arresto per l’aspirante cancelliere Friedrich Merz.

Friedrich Merz non ha ottenuto i voti in Parlamento per diventare cancelliere

Il leader dell’Unione cristiano democratica (Cdu) che aveva vinto le elezioni in Germania del febbraio scorso non ha infatti ottenuto i voti necessari per diventare cancelliere.

Un fatto inaspettato e che non ha precedenti nella storia recente della Germania. E un pessimo segnale per Merz, che esce indebolito da questo passaggio a vuoto in Parlamento.

Merz non raggiunge la maggioranza per diventare cancelliere

Al nuovo governo Merz servivano 316 voti a favore, ma ne ha incassati soltanto 310 nella prima votazione al Bundestag, a scrutinio segreto. I voti contrari sono stati 307, 3 si sono astenuti.

In teoria il governo sostenuto dalla coalizione formata da cristiano-democratici (Cdu-Csu), di centrodestra, e socialdemocratici (Spd), di centrosinistra, ha i numeri necessari, seppur con poco margine.

I partiti della coalizione hanno in tutto 328 seggi, a fronte della maggioranza di 316, e oggi erano tutti presenti. Sono quindi mancati 18 voti dalle file della sua maggioranza.

Nelle ore successive al voto non ci sono state accuse dirette tra i partiti della maggioranza, ma come riporta Bild sia Cdu che Spd hanno lasciato intendere che i “franchi tiratori” siano deputati dell’altro partito.

Come riporta Der Spiegel, è la prima volta dal 1949 che in Germania un cancelliere non viene eletto al primo scrutinio.

Cosa succede ora

In casi del genere la Costituzione tedesca prevede che si tengano nuove votazioni entro 14 giorni. Se anche il secondo scrutinio va a vuoto, nella terza il quorum sarà ridotto alla maggioranza semplice.

Se Merz non riuscirà a ottenere i voti anche alla terza votazione la palla passerà al presidente Frank-Walter Steinmeier, che dovrà valutare se affidare ad altri – o allo stesso Merz – l’incarico di formare un nuovo governo oppure sciogliere il Parlamento e indire nuove elezioni.

La seduta al Bundestag è stata sospesa e si è riunito l’Ufficio di presidenza per stabilire il calendario delle prossime sessioni.

È probabile che una nuova votazione possa venire convocata già per domani, mercoledì 7 maggio, oppure venerdì.

Friedrich Merz ha convocato una riunione di emergenza con i vertici dei partiti della sua coalizione.

Il partito di estrema destra Alternative für Deutschland (AfD), che ha il secondo gruppo parlamentare, ha esultato per l’esito del voto e chiesto che si ritorni al più presto alle urne.