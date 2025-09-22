Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e un kg di eroina sequestrato nel pomeriggio del 17 settembre 2025 a Mesagne. Un pregiudicato di 42 anni è stato fermato dopo un inseguimento per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato bloccato dagli agenti mentre tentava di fuggire a bordo di uno scooter nel centro cittadino.

La fonte della notizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta durante specifici servizi di controllo del territorio predisposti nel centro abitato di Mesagne. Gli agenti del Commissariato P.S. locale hanno intensificato la presenza nelle aree più sensibili della città, con l’obiettivo di prevenire e contrastare i fenomeni di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’inseguimento nel centro cittadino

Nel corso del pattugliamento, i poliziotti hanno notato un uomo a bordo di un grosso scooter. Il soggetto, un pregiudicato di 42 anni, era già conosciuto alle forze dell’ordine per precedenti legati a reati simili. Alla vista della pattuglia, l’uomo ha tentato di allontanarsi rapidamente, effettuando manovre sospette che hanno insospettito gli agenti e lasciato intuire la volontà di sottrarsi a un eventuale controllo.

La fuga e il tentativo di disfarsi della droga

Gli agenti hanno immediatamente inseguito il sospetto, dando il via a un inseguimento tra le vie di Mesagne. Durante la fuga, il pregiudicato ha cercato di disfarsi di due involucri che aveva con sé, lanciandoli dal mezzo nel tentativo di liberarsi delle prove. Tuttavia, i poliziotti sono riusciti a recuperare prontamente i pacchetti abbandonati.

L’arresto e il sequestro della sostanza stupefacente

Il fuggitivo, dopo aver abbandonato lo scooter, ha tentato di proseguire la fuga a piedi, ma è stato raggiunto e bloccato dagli agenti poco dopo. Gli accertamenti condotti dalla Polizia Scientifica sul contenuto degli involucri recuperati hanno permesso di stabilire che si trattava di 1 kg di eroina, una quantità significativa che lascia ipotizzare un’attività di spaccio su larga scala.

Le conseguenze dell’operazione

Al termine delle procedure di identificazione e delle formalità di rito, come disposto dal Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Brindisi, l’uomo è stato trasferito presso la Casa Circondariale della città. L’arresto rappresenta un duro colpo al traffico di sostanze stupefacenti nel territorio messapico e conferma l’impegno costante delle forze dell’ordine nel contrasto alla detenzione di droga e allo spaccio.

IPA