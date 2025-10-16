Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Venti piante di marijuana sequestrate nella mattinata del 10 ottobre 2025 in agro di Mesagne. La piantagione, occultata tra la vegetazione in una zona rurale apparentemente abbandonata, è stata individuata durante un servizio mirato di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Operazione della Polizia di Stato: la fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione è stata portata a termine dal personale della polizia giudiziaria e della polizia scientifica del Commissariato P.S. di Mesagne. Gli agenti hanno svolto un’attività di perlustrazione in una zona rurale situata tra gli agri di Mesagne e Torre Santa Susanna, area già nota per essere stata teatro di episodi legati allo spaccio di sostanze stupefacenti.

La scoperta della piantagione nascosta

Durante la perlustrazione, gli operatori hanno individuato una piantagione di marijuana ben nascosta all’interno di una fitta vegetazione. La coltivazione era composta da circa 20 piante di marijuana, con altezze variabili dai 90 cm ai quasi 3 metri. La maggior parte delle piante presentava infiorescenze, mentre altre erano già in fase di essiccazione, pronte per essere immesse sul mercato illegale.

Il sequestro e le indagini in corso

Al termine delle operazioni di sopralluogo, il personale della Polizia Scientifica ha proceduto al sequestro delle piante di marijuana, che sono state campionate per ulteriori accertamenti. L’obiettivo degli investigatori è ora quello di risalire ai responsabili della coltivazione illegale della sostanza stupefacente, proseguendo le indagini per contrastare il fenomeno dello spaccio nelle aree rurali del territorio.

