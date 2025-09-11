Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un trentenne è stato denunciato per accensione ed esplosioni pericolose a Mesagne. L’uomo è stato identificato dalla Polizia di Stato dopo che, nella serata di giovedì 4 settembre, aveva fatto esplodere fuochi d’artificio in una pubblica via, senza alcuna autorizzazione, al termine di una festa di compleanno. L’intervento è stato reso possibile grazie alle segnalazioni di numerosi cittadini e alle indagini condotte dagli agenti.

Le indagini della Polizia di Stato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio è avvenuto nella tarda serata di giovedì 4 settembre, quando, al termine dei festeggiamenti per un compleanno, sono stati accesi e fatti esplodere fuochi pirotecnici in una pubblica via di Mesagne. L’evento si è svolto a pochi metri da diverse abitazioni, suscitando la preoccupazione dei residenti per la sicurezza pubblica.

Le segnalazioni dei cittadini e l’intervento degli agenti

La vicenda ha avuto inizio grazie alle numerose segnalazioni di cittadini che hanno assistito all’accensione dei fuochi pirotecnici. Gli agenti del Commissariato di P.S. di Mesagne hanno immediatamente avviato accertamenti di polizia giudiziaria per individuare i responsabili dell’accaduto. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha permesso di raccogliere elementi utili per ricostruire la dinamica dei fatti.

Le prove raccolte: i filmati delle esplosioni

Il personale dell’Ufficio Amministrativo e della Polizia Scientifica del Commissariato di P.S. di Mesagne ha acquisito alcuni filmati che documentavano l’esplosione dei fuochi pirotecnici. Grazie a queste immagini, gli agenti hanno potuto approfondire le attività di indagine e raccogliere una serie di riscontri che hanno portato all’identificazione dell’autore del gesto.

La denuncia e le conseguenze legali

Al termine delle indagini, il trentenne di Mesagne è stato denunciato in stato di libertà per il reato di accensione ed esplosioni pericolose. L’uomo aveva agito senza alcuna autorizzazione dell’Autorità di Pubblica Sicurezza, mettendo a rischio l’incolumità dei residenti e violando le norme che regolano l’uso di materiale pirotecnico in luoghi pubblici.

IPA