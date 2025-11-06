Mesi di minacce e appostamenti sotto casa della ex a Siracusa, 33enne arrestato
Un uomo di 33 anni è stato arrestato a Siracusa per maltrattamenti in famiglia e stalking ai danni dell’ex compagna.
Un arresto per maltrattamenti in famiglia e stalking a Siracusa. Un uomo di 33 anni è stato fermato nella serata di martedì, dopo che le indagini hanno fatto emergere una lunga serie di vessazioni nei confronti della sua ex compagna.
Le indagini e l’arresto
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è stato eseguito dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Siracusa, in applicazione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Siracusa. L’operazione è stata il risultato di un’attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Siracusa, che ha permesso di raccogliere elementi solidi a carico dell’indagato.
La ricostruzione dei fatti
L’uomo, che aveva avuto una figlia dalla compagna ventiquattrenne appena sette mesi fa, avrebbe sottoposto la donna a una serie di minacce, violenze e insulti a partire dallo scorso Natale. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la gelosia immotivata dell’indagato avrebbe portato a comportamenti persecutori ripetuti, anche in presenza della neonata.
La decisione della vittima
Esasperata dalle continue vessazioni, la giovane madre ha deciso di interrompere la convivenza, trasferendosi con la figlia a casa dei genitori. Tuttavia, l’uomo non si è rassegnato alla fine della relazione e ha continuato a perseguitarla, arrivando persino ad appostarsi sotto l’abitazione della famiglia della donna.
L’intervento delle autorità
Gli investigatori hanno raccolto prove sufficienti per convincere la Procura della Repubblica a richiedere la misura restrittiva, con l’obiettivo di fermare l’escalation di violenza e tutelare la vittima e la minore. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata quindi emessa dal GIP e immediatamente eseguita dagli agenti della Squadra Mobile.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.