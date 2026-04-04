Messa di Pasqua blindata a Gerusalemme, il cardinale Pizzaballa solo di fronte a 20 frati: “Terra lacerata"

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Le conseguenze della guerra in Iran arrivano anche nella Città Santa. Gerusalemme è blindata dai militari e non è stato concesso di celebrare le liturgie del Triduo pasquale alla presenza dei fedeli. La messa della vigilia di Pasqua è stata celebrata dal cardinale Pierbattista Pizzaballa a porte chiuse, con appena 20 frati ammessi nella basilica. Il patriarca lancia un messaggio di pace: “Gerusalemme segnata dalle divisioni è il luogo dove si annuncia la speranza”.

Il messaggio di pace del cardinale Pizzaballa

È stata un’omelia legata all’attualità quella recitata dal cardinale Pierbattista Pizzaballa nel corso della messa della vigilia di Pasqua.

“Dio non aspetta che le nostre guerre finiscano per cominciare a far risorgere la vita. – ha iniziato – Comincia nel buio. Comincia nel silenzio. Comincia nel sepolcro ancora chiuso”.

ANSA

Il patriarca di Gerusalemme sottolinea come “le porte sono ancora chiuse. Il silenzio è quasi assoluto, rotto forse dal rumore lontano di ciò che la guerra continua a seminare in questa terra santa e lacerata”.

“Tuttavia, – prosegue – proprio qui, in questo luogo dove la morte è stata abitata da Dio, la Parola di Dio risuona più forte di ogni silenzio”.

Il messaggio di Pizzaballa è rivolto alla città biblica: “Gerusalemme, città segnata dalla memoria della morte e oggi da tante divisioni, diventa il luogo in cui si annuncia la vita”.

Pasqua blindata a Gerusalemme

La messa della viglia di Pasqua nella basilica del Santo sepolcro a Gerusalemme è solitamente uno dei momenti più attesi della Settimana Santa.

Fino allo scorso anno, erano in centinaia i fedeli che si riunivano per celebrare la santa messa. Quest’anno, le cose sono state profondamente diverse.

Pizzaballa ha celebrato il rito con le porte della basilica chiuse, di fronte alla presenza di sole 20 persone: i frati residenti nel Santo Sepolcro.

Ogni celebrazione pubblica è stata annullata perché, in giorni di allarmi improvvisi, bombe e missili, garantire la sicurezza è impossibile.

La via crucis scortata dai militari

Dall’attacco all’Iran da parte di Stati Uniti e Israele, lo scorso 28 febbraio, la città di Gerusalemme è stata blindata.

Nel corso della Quaresima sono state imposte limitazioni di ingresso e circolazione nella Città Vecchia, nella basilica del Santo Sepolcro e nel Cenacolo.

Unica concessione è stata la possibilità, per soli sei frati, di percorrere la Via Dolorosa nel giorno del Venerdì Santo.

Niente fedeli ad assistere al rituale della via Crucis: i frati hanno sfilato sotto lo sguardo attento e il mitra pronto di oltre 200 militari.

Netanyahu impedisce l’accesso al Patriarca

Sono state necessarie lunghe ore di trattative per consentire, infine, l’accesso del cardinale Pizzaballa nella chiesa del Santo Sepolcro, seppur priva di fedeli.

Il Patriarca era stato infatti bloccato dalla polizia israeliana, e assieme a lui il padre Custode di Terra Santa Francesco Ielpo, nel giorno della domenica dell Palme.

“Questo incidente costituisce un grave precedente” aveva commentato il cardinale, nonostante le autorità affermavano che fosse già stato avvisato in precedenza del divieto.

Qualche ora dopo, lo stesso Netanyahu aveva comunicato la decisione di consentire “l’accesso completo e immediato” ai luoghi sacri per il Patriarca della Città Santa.