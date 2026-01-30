Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due uomini sono stati indagati per minaccia, propaganda e istigazione a delinquere aggravate dall’odio razziale, etnico e religioso dopo aver pubblicato contenuti offensivi e minacciosi contro la comunità ebraica sul social media X. L’operazione è stata condotta dalla Digos di Palermo che ha agito sotto il coordinamento della Direzione centrale della Polizia di prevenzione.

I messaggi di odio su X

Tutto ha avuto inizio quando gli investigatori hanno rilevato la presenza di un post dal contenuto minaccioso e offensivo nei confronti della comunità ebraica, pubblicato sul social media X.

Il monitoraggio costante dei fenomeni di odio razziale, etnico e religioso ha permesso agli agenti di individuare rapidamente il contenuto e di avviare le indagini necessarie.

Identificati due uomini di Palermo

Le indagini hanno portato all’identificazione di due uomini, entrambi residenti nella provincia di Palermo. Gli agenti della Digos hanno eseguito nei loro confronti una serie di perquisizioni, sia domiciliari che informatiche, analizzando i dispositivi elettronici in loro possesso.

Questi dispositivi sono stati posti sotto sequestro per consentire un’analisi approfondita dei contenuti digitali.

L’analisi dei dispositivi elettronici

L’analisi informatica condotta dagli investigatori ha permesso di scoprire ulteriori elementi a carico degli indagati.

Sullo smartphone di uno dei due uomini è stata riscontrata la sua adesione a gruppi Telegram di estrema destra, mentre sul cellulare dell’altro sono state trovate chat il cui contenuto aveva già attirato l’attenzione degli investigatori durante il monitoraggio del social X.

Questi elementi hanno contribuito a rafforzare il quadro accusatorio nei confronti dei due soggetti.

Il ruolo dell’intelligenza artificiale e le aggravanti contestate

Un aspetto particolare emerso dalle indagini riguarda l’utilizzo dell’intelligenza artificiale Meta AI da parte degli indagati. I due uomini avrebbero chiesto all’IA se le espressioni di scherno da loro utilizzate potessero costituire reato.

Questo dettaglio evidenzia la consapevolezza degli indagati riguardo la gravità delle proprie azioni e la volontà di verificarne le conseguenze legali.

Le accuse e le aggravanti

Le accuse mosse nei confronti dei due uomini sono particolarmente gravi: minaccia, propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, con l’aggravante della finalità discriminatoria.

Le indagini hanno permesso di raccogliere elementi che dimostrano come i contenuti pubblicati sui social fossero finalizzati a diffondere odio e a incitare altri utenti a commettere atti discriminatori.

Gli investigatori continueranno a monitorare i canali digitali e i social media per individuare e contrastare ogni forma di reato legato all’odio e alla discriminazione. L’attenzione resta alta, soprattutto in un contesto in cui la diffusione di messaggi d’odio online rappresenta una minaccia concreta per la convivenza civile e la sicurezza delle comunità.

