Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Quattro persone sono state sottoposte a misure cautelari in seguito a gravi episodi avvenuti a Mussomeli: contestati i reati di rapina aggravata in abitazione, lesioni personali, estorsione e cessione di sostanze stupefacenti. I provvedimenti sono stati emessi dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Caltanissetta, su richiesta della Procura della Repubblica, a seguito di un’indagine avviata dopo episodi di aggressione e estorsione legati a presunti debiti.

L’origine dell’indagine: la presunta estorsione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’ordinanza di applicazione delle misure cautelari ha riguardato quattro persone ritenute gravemente indiziate, a vario titolo, di gravi reati. Tre indagati sono stati condotti presso il carcere di Caltanissetta, mentre il quarto è stato posto agli arresti domiciliari con l’utilizzo del braccialetto elettronico. Le misure sono state adottate nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta.

L’attività investigativa ha preso avvio da un episodio di presunta estorsione ai danni di un cittadino di Mussomeli. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, tre degli indagati avrebbero aggredito l’uomo dopo che questi si era rifiutato di saldare un debito che sarebbe stato contratto dal figlio. L’episodio ha rappresentato il punto di partenza per ulteriori approfondimenti investigativi.

Le aggressioni e la rapina a Mussomeli

La settimana successiva al primo episodio, la situazione si sarebbe aggravata: due degli indagati avrebbero aggredito anche il giovane debitore, costringendolo a consegnare il proprio borsello e il telefono cellulare come forma di pagamento del debito. Negli stessi giorni, sempre secondo l’ipotesi accusatoria, due degli indagati si sarebbero resi responsabili di una rapina in abitazione ai danni di un cittadino messicano, arrivato a Mussomeli nell’ambito del “Progetto casa a 1 euro”.

La vicenda del cittadino messicano

Il cittadino straniero, che aveva acquistato un’abitazione nel centro storico di Mussomeli, sarebbe stato vittima di una rapina particolarmente violenta. Gli indagati, dopo essere entrati nell’abitazione, avrebbero confezionato dosi di sostanze stupefacenti destinate alla vendita. Al rifiuto della vittima di acquistare una dose, sarebbe stato aggredito e minacciato con un coltello, venendo costretto a consegnare una somma di denaro.

Le indagini e gli elementi raccolti

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta, sono state condotte dai Carabinieri attraverso diversi strumenti investigativi. Gli inquirenti hanno acquisito le denunce delle persone offese, analizzato le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, effettuato individuazioni fotografiche e svolto ulteriori accertamenti di polizia giudiziaria. Tutti questi elementi hanno consentito di raccogliere le prove necessarie per l’emissione delle misure cautelari.

IPA