Messico nel caos dopo l'uccisione di El Mencho, il ricercato numero 1 tra i narcos: violenze in tutto il Paese

È caos in Messico dopo la cattura e l’uccisione di Nemesio Oseguera Cervantes, detto “El Mencho”, fondatore e leader del Cartel Jalisco Nueva Generacion (Cjng). Su di lui – ricercato numero uno tra i narcos – pendeva una taglia di 15 milioni di dollari. Alla sua morte sono scoppiati violenti scontri in diverse zone del Paese tra bande di narcos e polizia: ci sarebbero almeno 26 vittime.

Le forze speciali messicane hanno eliminato il signore della droga più ricercato al mondo: Nemesio Oseguera, detto “El Mencho”. L’uomo è stato ucciso nella serata italiana di domenica 22 febbraio durante un blitz in cui sono morti altri sette narcotrafficanti e feriti almeno tre soldati.

In seguito alla sua uccisone , sono scoppiate violenze in tutto il Paese perpetrate dai cartelli in segno di protesta contro la polizia: si segnalano incendi, assalti armati e posti di blocco in diversi stati messicani che, come riporta Ansa, hanno portato il Messico nel caos e alla morte di almeno 26 persone.

L’operazione e il coinvolgimento degli Usa

L’eliminazione del boss è stata frutto di una vasta operazione militare scattata domenica a Tapachula, nello Stato di Jalisco. Secondo il Ministero della Difesa messicano, in essa sono morti altri quattro narcotrafficanti mentre altri tre, che erano stati feriti, sono morti durante il trasferimento a Città del Messico. Tra questi ci sarebbe stato anche El Mencho. In tanti nel paese centramericano ipotizzano un coinvolgimento di Washington che però ha ammesso di aver partecipato solo con operazioni di intelligence e senza la presenza di agenti.

Secondo le forze di sicurezza messicane, ad aprire il fuoco e cominciare l’attacco sarebbero stati i narcotrafficanti. Solo in seguito gli agenti avrebbero risposto al fuoco, uccidendo alcuni di essi, tra cui il ricercato numero uno.

Della vicenda ha parlato la presidente del Messico, Claudia Sheinbaum, che su X ha scritto: “Il Ministero della Difesa Nazionale ha riferito in merito all’operazione condotta dalle forze federali, che ha causato diversi posti di blocco e altri incidenti. C’è pieno coordinamento con i governi di tutti gli stati; dobbiamo rimanere informati e mantenere la calma. Il mio riconoscimento all’Esercito, alla Guardia Nazionale, alle Forze Armate e al Gabinetto di Sicurezza. Lavoriamo ogni giorno per la pace, la sicurezza, la giustizia e il benessere del Messico”.

Messico nel caos

Come detto, l’uccisione de El Mencho ha provocato la rappresaglia dei narcos che nelle ore successive hanno creato scompiglio nel Paese. Si segnalano diversi scontri in diverse regioni contro polizia ed esercito messicano tanto da rendere necessario l’intervento dell’aeronautica militare. Sarebbero almeno 26 i decessi confermati in seguito alle violenze tra cui 17 agenti delle forze dell’ordine.

Gli uomini dei cartelli hanno bloccato strade e autostrade, dato alle fiamme veicoli, assaltato negozi, stazioni ed aeroporti cosa che ha portato alla sospensione dei trasporti pubblici. Ci sarebbe stata anche un’evasione di massa dalla prigione di Ixtapa. Mercati, uffici e scuole sono stati chiusi in diversi stati mentre le autorità hanno chiesto ai cittadini di rimanere a casa. Air Canada e United Airlines hanno cancellato i loro voli per il Messico ed è stata disposta la chiusura dello spazio aereo sopra Tapalpa, nello Stato di Jalisco.

La Farnesina ha diramato un avviso ai cittadini italiani: “Si registrano scontri e operazioni di sicurezza in diversi Stati: si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni delle Autorità locali, evitando spostamenti non essenziali. L’Ambasciata d’Italia a Città del Messico rimane reperibile al numero 00525554372596, per gravi emergenze”.

Chi era Nemesio Oseguera Cervantes

Nemesio Oseguera Cervantes era conosciuto come El Mencho ed era il ricercato numero uno dei narcos, avendo fondato la banda criminale più temuta del Paese, ossia il Cartel Jalisco Nueva Generacion. È stato intercettato e neutralizzato nel comune di Talpa de Allende, la roccaforte del cartello. Sul boss pendeva una taglia di 15 milioni di dollari imposta dal governo di Donald Trump.

Nato nel 1966, era stato inserito dall’amministrazione Usa nella lista dei criminali più ricercati. Di lui si sapeva pochissimo, la sua figura in Messico e fuori dal Paese era circondata dal mistero tanto che le uniche foto che lo riprendevano risalivano a decenni prima.

Brian McKnight, dirigente della Dea, la Drug enforcement administration, aveva definito Cervantes il nuovo “nemico pubblico numero uno”. Per McKnight, El Mencho controllava l’80% della droga che arrivava a Chicago e un terzo dell’intero import di stupefacenti negli Stati Uniti. Riusciva a fare questo grazie al suo cartello, il Cjng, descritto come una delle organizzazioni criminali più potenti in Messico che, prima della scissione, era unito al gruppo di Sinaloa di El Chapo.