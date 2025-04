Messina, 27enne arrestato in flagranza per furto con strappo: bloccato grazie a 'Strade Sicure'

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un cosentino di 27 anni è stato arrestato a Messina per furto con strappo ai danni di una donna. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri nei pressi della villetta ‘Quasimodo’, in via Tommaso Cannizzaro, quando il giovane è stato colto in flagrante grazie alla segnalazione del personale dell’Esercito Italiano, impegnato nell’operazione ‘Strade Sicure’.

Intervento immediato delle forze dell’ordine

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento tempestivo delle Volanti, con il supporto dell’Esercito, ha permesso di bloccare il giovane mentre tentava di fuggire. La refurtiva, una borsa sottratta alla vittima, è stata prontamente recuperata e restituita alla legittima proprietaria.

Arresto e conseguenze legali

Il ventisettenne è stato condotto in ufficio per ulteriori accertamenti e successivamente arrestato in flagranza di furto con strappo aggravato. Dopo le formalità di rito, il giovane è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Messina in attesa del rito direttissimo. Si sottolinea che il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari e che, in ossequio al principio di presunzione di non colpevolezza, saranno svolti ulteriori accertamenti se necessari, anche nell’interesse dell’indagato.

Fonte foto: IPA