Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di un arresto e due persone indagate il bilancio di un’operazione antidroga condotta dalla Polizia di Stato a Messina. Un giovane di 26 anni è stato fermato in flagranza di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio nel quartiere Giostra, dove gli agenti hanno scoperto un’attività di traffico di droga particolarmente intensa. L’intervento è stato eseguito nella giornata odierna, a seguito di un’attenta attività investigativa, per contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze illecite nella zona.

Operazione antidroga nel quartiere Giostra

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata pianificata nell’ambito di servizi mirati disposti dal Questore Annino Gargano. Gli agenti della Squadra Mobile di Messina hanno monitorato per giorni uno stabile situato nel quartiere Giostra, ritenuto punto nevralgico per il traffico di stupefacenti. L’attività di osservazione ha permesso di raccogliere elementi utili per intervenire con una perquisizione mirata.

La perquisizione e il sequestro della droga

Durante la perquisizione, gli investigatori hanno rinvenuto circa 80 grammi di cocaina e 4 grammi di crack, nascosti in terrazza dal giovane arrestato. Il tentativo di occultare la sostanza non è sfuggito agli agenti, che hanno agito con il supporto dell’unità cinofila della Guardia di Finanza. All’interno dell’appartamento, sono stati trovati anche resti di sostanze stupefacenti e sistemi di videosorveglianza, probabilmente installati per eludere i controlli delle forze dell’ordine.

Indagini e provvedimenti a carico degli occupanti

Oltre al ventiseienne, nell’appartamento erano presenti due persone – un ventinovenne e una ventiquattrenne, entrambi messinesi – che sono state indagate per concorso nell’attività di spaccio. Tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro. Il giovane arrestato è stato condotto presso il carcere di Gazzi, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, mentre per gli altri due occupanti sono in corso ulteriori accertamenti.

Convalida dell’arresto e misure cautelari

L’udienza di convalida, tenutasi nella giornata odierna, ha confermato l’arresto del ventiseienne. Il giudice ha disposto per lui la misura cautelare degli arresti domiciliari, in attesa degli sviluppi delle indagini. La posizione degli altri due indagati resta al vaglio degli inquirenti, che stanno approfondendo il loro coinvolgimento nell’attività di spaccio.

Il contesto delle indagini e la presunzione di innocenza

Le forze dell’ordine hanno sottolineato che il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari. In osservanza del principio di presunzione di non colpevolezza, ogni ulteriore accertamento sarà svolto nell’interesse degli indagati, fino a una eventuale sentenza definitiva. L’operazione si inserisce in un più ampio piano di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti che interessa il territorio di Messina.

IPA