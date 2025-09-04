Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Arresto per tentata estorsione aggravata e lesioni personali della Polizia di Statonella tarda serata di ieri in Messina, in piazza Lo Sardo. Un uomo di nazionalità tunisina, di venticinque anni, è stato fermato dopo aver aggredito il titolare di un’attività commerciale e la moglie, tentando di ottenere cibo e bevande senza pagare. L’episodio è stato segnalato tramite il Numero Unico di Emergenza 112, ed è stato motivato da comportamenti minacciosi e violenti dell’uomo, che si trovava in evidente stato di ebbrezza.

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nell’ambito di un’intensificazione dei controlli disposta dal Questore Annino Gargano, con particolare attenzione alla zona di piazza Lo Sardo, luogo già noto per episodi di microcriminalità e oggetto di recenti interventi delle forze dell’ordine.

L’intervento della Polizia e la ricostruzione dei fatti

Secondo quanto ricostruito dagli agenti delle Volanti, la vicenda ha avuto inizio nella tarda serata, quando una chiamata al 112 ha segnalato una aggressione in corso ai danni di due persone, titolari di un esercizio commerciale situato nella centrale piazza Lo Sardo di Messina. Gli agenti sono intervenuti tempestivamente, trovando le vittime in stato di forte agitazione e prestando loro i primi soccorsi.

Le indagini immediate hanno permesso di individuare rapidamente il presunto responsabile, che si era allontanato dal luogo dell’aggressione solo per pochi minuti. Grazie a un’attività di ricerca incessante, l’uomo è stato rintracciato e arrestato in quasi flagranza di reato, evitando così che potesse nuocere ulteriormente o dileguarsi.

Il comportamento violento e le minacce

Dalla prima ricostruzione dei fatti, è emerso che il giovane tunisino, in evidente stato di ebbrezza, si era presentato presso l’attività commerciale iniziando a importunare gli avventori. In seguito, aveva rivolto minacce sia al titolare che alla moglie, pretendendo di consumare cibi e bevande senza pagare, configurando così il reato di tentata estorsione.

Il comportamento dell’uomo è degenerato rapidamente: dopo aver rovesciato tavoli e cestini portarifiuti sulla pubblica via, si è armato di una bottiglia di vetro raccolta da terra. Brandendo l’oggetto con fare minaccioso, ha continuato a pretendere la consumazione gratuita, arrivando a scagliare la bottiglia contro la moglie del titolare e a colpire l’uomo con un cassonetto della spazzatura. Solo dopo questi atti di violenza si è allontanato dal locale, ma la sua fuga è durata poco grazie all’intervento della Polizia.

Le condizioni delle vittime e le conseguenze immediate

Le vittime, dopo essere state soccorse dagli agenti, sono state accompagnate presso una struttura sanitaria per le cure del caso. I medici hanno giudicato il titolare guaribile con una prognosi di sette giorni, mentre la moglie ha riportato lesioni più lievi, con una prognosi di due giorni. Nonostante lo shock e le ferite, entrambi sono stati dimessi in tempi brevi.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato condotto presso la Casa Circondariale locale, dove rimarrà in attesa dell’udienza di convalida davanti al G.I.P., come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

Le indagini e la posizione dell’indagato

Le autorità hanno sottolineato che il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari. In ossequio al principio di presunzione di innocenza, saranno effettuati tutti gli accertamenti necessari a chiarire la dinamica dei fatti e la posizione dell’indagato, anche nell’interesse della sua difesa.

La vicenda ha suscitato preoccupazione tra i commercianti della zona, che da tempo chiedono maggiori controlli e sicurezza, soprattutto nelle ore serali. L’episodio di aggressione e tentata estorsione avvenuto in piazza Lo Sardo rappresenta un segnale d’allarme che le istituzioni locali sembrano aver colto, come dimostra l’intensificazione delle attività di prevenzione e repressione dei reati disposta dal Questore.

