È stata disposta la chiusura immediata di una sala giochi gestita da un’associazione sportiva dilettantistica a Messina, a seguito di gravi irregolarità amministrative riscontrate durante controlli della Polizia di Stato. Il provvedimento, adottato dal Questore Annino Gargano, è arrivato dopo un’attenta analisi delle violazioni emerse nel corso delle verifiche svolte alla fine di novembre.

Controlli amministrativi e irregolarità riscontrate

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la decisione di chiudere la sala giochi è stata presa dopo che la Squadra Amministrativa della Divisione P.A.S. della Questura, guidata dal Primo Dirigente dott. Luciano Rindone, ha effettuato un controllo mirato presso la sede dell’associazione sportiva. Durante l’ispezione, gli agenti hanno trovato numerosi avventori intenti a giocare, nonostante la totale assenza di licenza per l’attività di gioco.

Nel locale sono state individuate 10 slot machines e 14 tavoli da biliardo, tutti installati senza il necessario nulla osta dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Inoltre, le slot machines non risultavano collegate alla rete telematica dell’A.A.M.S., come previsto dalla normativa vigente.

Sanzioni e sequestro degli apparecchi

A seguito delle gravi irregolarità accertate, la Polizia di Stato ha proceduto al sequestro degli apparecchi da gioco presenti all’interno della sala. Contestualmente, sono state elevate sanzioni amministrative per un massimo di 503.098 euro, a carico dei responsabili dell’associazione sportiva.

Le verifiche amministrative della Polizia di Stato di Messina si sono aggiunte a precedenti controlli effettuati nei mesi scorsi dalla Guardia di Finanza, che aveva già riscontrato anomalie nella gestione dell’attività.

Presenza di soggetti noti alle forze dell’ordine

Durante il controllo amministrativo, gli agenti hanno identificato 8 avventori già noti alle forze dell’ordine. Per uno di questi, in particolare, sono state accertate specifiche prescrizioni che gli vietavano la frequentazione di sale da gioco e di persone con precedenti di polizia. L’uomo è stato quindi segnalato al Tribunale di Sorveglianza locale per la violazione delle prescrizioni imposte.

