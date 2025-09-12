Messina, scoperta serra domestica in un appartamento: 59enne arrestato con oltre 50 piante di marijuana
Un 59enne arrestato a Messina per coltivazione e spaccio: sequestrate oltre 50 piante di marijuana e materiale per il confezionamento.
Arresto e oltre 50 piante di marijuana sequestrate: operazione antidroga condotta dalla Polizia di Stato a Messina. Un uomo di 59 anni è stato fermato nella sua abitazione, dove gli agenti hanno rinvenuto una serra domestica e materiale per il confezionamento delle dosi. L’intervento è avvenuto nell’ambito di servizi mirati disposti dal Questore, mentre la perquisizione ha confermato i sospetti degli investigatori.
Operazione antidroga: la fonte della notizia
Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’arresto è stato eseguito dagli agenti delle Volanti nell’ambito di specifici servizi di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, coordinati dal Questore Annino Gargano. L’uomo, un messinese di 59 anni, è stato sorpreso in flagranza di coltivazione e detenzione di droga a fini di spaccio.
Le indagini e la perquisizione
L’attività di controllo del territorio ha permesso agli agenti di individuare l’abitazione del sospettato come possibile centro di traffico di sostanze stupefacenti. Dopo aver raccolto elementi utili, i poliziotti hanno effettuato una perquisizione domiciliare che ha portato alla scoperta di una vera e propria serra artigianale. All’interno sono state trovate più di 50 piante di marijuana, per un peso complessivo di circa 1,2 kg.
Sequestri e materiale rinvenuto
Oltre alla sostanza stupefacente, gli agenti hanno sequestrato anche 75 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Sono stati inoltre trovati e posti sotto sequestro strumenti per la coltivazione e il confezionamento delle dosi, a conferma della natura organizzata dell’attività illecita.
L’arresto e le conseguenze giudiziarie
Al termine delle formalità di rito, il cinquantanovenne è stato posto agli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’uomo è ora in attesa della celebrazione del rito direttissimo, che definirà la sua posizione processuale in relazione ai reati contestati.
La posizione dell’indagato e le indagini in corso
Si precisa che il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari. In osservanza del principio di presunzione di innocenza, ogni ulteriore accertamento sarà svolto nell’interesse dell’indagato, fino a eventuale sentenza definitiva. La Polizia di Stato sottolinea l’importanza di tali controlli per il contrasto al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio di Messina.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.