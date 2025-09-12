Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Arresto e oltre 50 piante di marijuana sequestrate: operazione antidroga condotta dalla Polizia di Stato a Messina. Un uomo di 59 anni è stato fermato nella sua abitazione, dove gli agenti hanno rinvenuto una serra domestica e materiale per il confezionamento delle dosi. L’intervento è avvenuto nell’ambito di servizi mirati disposti dal Questore, mentre la perquisizione ha confermato i sospetti degli investigatori.

Operazione antidroga: la fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’arresto è stato eseguito dagli agenti delle Volanti nell’ambito di specifici servizi di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, coordinati dal Questore Annino Gargano. L’uomo, un messinese di 59 anni, è stato sorpreso in flagranza di coltivazione e detenzione di droga a fini di spaccio.

Le indagini e la perquisizione

L’attività di controllo del territorio ha permesso agli agenti di individuare l’abitazione del sospettato come possibile centro di traffico di sostanze stupefacenti. Dopo aver raccolto elementi utili, i poliziotti hanno effettuato una perquisizione domiciliare che ha portato alla scoperta di una vera e propria serra artigianale. All’interno sono state trovate più di 50 piante di marijuana, per un peso complessivo di circa 1,2 kg.

Sequestri e materiale rinvenuto

Oltre alla sostanza stupefacente, gli agenti hanno sequestrato anche 75 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Sono stati inoltre trovati e posti sotto sequestro strumenti per la coltivazione e il confezionamento delle dosi, a conferma della natura organizzata dell’attività illecita.

L’arresto e le conseguenze giudiziarie

Al termine delle formalità di rito, il cinquantanovenne è stato posto agli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’uomo è ora in attesa della celebrazione del rito direttissimo, che definirà la sua posizione processuale in relazione ai reati contestati.

La posizione dell’indagato e le indagini in corso

Si precisa che il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari. In osservanza del principio di presunzione di innocenza, ogni ulteriore accertamento sarà svolto nell’interesse dell’indagato, fino a eventuale sentenza definitiva. La Polizia di Stato sottolinea l’importanza di tali controlli per il contrasto al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio di Messina.

IPA