Messina, scoperto “mini market” della marijuana in casa: 29enne arrestato per spaccio di droga

Arresto dalla Polizia di Stato a Messina. Un giovane di 29 anni è stato fermato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, dopo che la sua abitazione è stata individuata come centro di attività illecite.

Operazione antidroga a Messina

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata condotta nell’ambito di specifici servizi antidroga disposti dal Questore di Messina, Annino Gargano. Gli agenti delle Volanti hanno arrestato il ventinovenne al termine di una perquisizione che ha confermato i sospetti degli investigatori.

Perquisizione e sequestro

L’attenta attività di controllo del territorio ha permesso agli operatori di individuare l’abitazione del giovane come luogo sospetto per la vendita di sostanze illecite. Durante la perquisizione domiciliare, sono stati rinvenuti e sequestrati circa 250 grammi di marijuana, oltre a materiale presumibilmente utilizzato per il confezionamento delle singole dosi.

Conseguenze legali

Dopo le formalità di rito, il trentottenne messinese è stato posto agli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa della celebrazione del rito direttissimo. L’indagine è ancora nella fase preliminare e, in ossequio al principio di presunzione di non colpevolezza, saranno svolti ulteriori accertamenti necessari anche nell’interesse dell’indagato.

