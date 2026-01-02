Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

A Messina sono stati sequestrati sei immobili, per un valore di quasi un milione di euro. Il provvedimento, emesso dal Tribunale su proposta della Procura e della Questura, ha colpito due fratelli di Oliveri, uno dei quali ex dirigente comunale, accusati di aver accumulato illecitamente un ingente patrimonio grazie a rapporti con la criminalità organizzata e abusi nel settore degli appalti pubblici.

Operazione coordinata dalla Questura di Messina

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Divisione anticrimine della Questura di Messina ha dato esecuzione a un decreto di sequestro patrimoniale, disposto ai sensi del codice antimafia dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Messina. Il provvedimento è stato adottato su proposta congiunta del Procuratore della Repubblica e del Questore, e ha riguardato beni immobili riconducibili a due fratelli originari di Oliveri (Messina).

Chi sono i destinatari del sequestro

I soggetti coinvolti sono due fratelli: uno, fino a poco tempo fa, ha ricoperto il ruolo di dirigente dell’Ufficio tecnico del Comune di Oliveri, mentre l’altro è un ingegnere e libero professionista. Entrambi sono stati ritenuti responsabili, a vario titolo, di aver incrementato il proprio patrimonio in modo illecito, sfruttando le rispettive posizioni e relazioni.

Le indagini: ricostruito il sistema di arricchimento illecito

Le indagini condotte dagli investigatori della Divisione anticrimine hanno permesso di ricostruire le modalità attraverso cui i due fratelli hanno accumulato ricchezze. In particolare, il dirigente comunale, tra il 2000 e il 2012, avrebbe abusato dei poteri legati al suo incarico, rafforzando l’operatività del clan mafioso dei “barcellonesi”, attivo soprattutto nel settore degli appalti pubblici.

Accuse di concorso esterno in associazione mafiosa

L’ex dirigente è stato giudicato in via definitiva responsabile del reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso. Secondo quanto emerso, avrebbe sistematicamente truccato le gare d’appalto, agevolando la mafia e segnalando ai referenti del clan i nomi degli imprenditori vincitori di lavori pubblici, che venivano poi sottoposti a estorsione.

Il ruolo dell’ingegnere e le pressioni sugli imprenditori

L’altro fratello, ingegnere e libero professionista, avrebbe costretto diverse persone interessate a operazioni di lottizzazione o costruzione di complessi immobiliari ad affidargli la progettazione delle opere. In caso contrario, prospettava che il fratello, responsabile dell’area tecnica comunale, avrebbe ostacolato l’approvazione dei lavori. Inoltre, l’ingegnere avrebbe indicato ai committenti anche le ditte da cui acquistare i materiali necessari per la realizzazione delle opere.

Società collegate e profitti illeciti

Le indagini hanno inoltre rivelato che il professionista sarebbe stato socio occulto di due società collegate tra loro, entrambe attualmente in liquidazione. Queste società avrebbero conseguito illeciti profitti grazie ad attività edilizie svolte nel territorio del Comune di Oliveri, rese possibili da provvedimenti autorizzatori ritenuti illegittimi e in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti.

Il sequestro dei beni

Il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, ha riguardato sei immobili che, secondo gli inquirenti, erano fittiziamente intestati ad altri congiunti dei due fratelli. L’acquisto di tali beni è stato giudicato sproporzionato rispetto alle capacità reddituali e patrimoniali degli intestatari, facendo così scattare il provvedimento di sequestro.

IPA