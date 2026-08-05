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Un arresto e 16 kg di marijuana sequestrati dalla Polizia di Stato nel rione Giostra. Un giovane di 26 anni di origini catanesi è stato fermato e arrestato dopo aver tentato la fuga durante un controllo stradale, con l’accusa di traffico di sostanze stupefacenti.

Operazione antidroga nel rione Giostra

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nella giornata di lunedì scorso gli agenti sono stati impegnati in servizi mirati al contrasto dello spaccio di droga nella zona del rione Giostra. L’attività, pianificata per intensificare i controlli nelle aree più sensibili della città, ha visto la partecipazione della Squadra Mobile della Questura di Messina.

Il tentativo di fuga e il controllo

Nel tardo pomeriggio, durante uno dei controlli, il personale della Squadra Mobile ha notato un uomo che, nei pressi di una rotonda stradale, ha improvvisamente accelerato, probabilmente nel tentativo di evitare il controllo di polizia. Gli agenti, insospettiti dal comportamento, hanno immediatamente intimato l’ALT al conducente, identificato poi come un ventiseienne originario di Catania.

La perquisizione e il sequestro della droga

L’uomo è stato sottoposto a una perquisizione personale, estesa anche al veicolo su cui viaggiava. Nel corso dell’ispezione, i poliziotti hanno scoperto un borsone nascosto nel cofano dell’auto. All’interno sono state rinvenute 16 kg di marijuana, suddivisi in buste termosaldate da un chilo ciascuna. Il materiale è stato immediatamente sequestrato e affidato alla Polizia Scientifica per gli accertamenti tecnici necessari.

L’arresto e le decisioni del giudice

Il giovane catanese è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e condotto in carcere, in attesa dell’udienza di convalida. All’esito dell’udienza, il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari per l’indagato.

IPA