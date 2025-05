Messina, truffe agli anziani e finti carabinieri: 6 fogli di via e 5 avvisi orali firmati dal Questore

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di sei fogli di via obbligatori e cinque avvisi orali il bilancio delle misure adottate dal Questore di Messina, Annino Gargano, per prevenire disordini e arginare il crescente fenomeno delle truffe ai danni degli anziani. Le misure sono state emesse in seguito a un’istruttoria della Divisione Polizia Anticrimine della Questura.

Provvedimenti di Foglio di Via Obbligatorio

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, i fogli di via obbligatori sono stati emessi per contrastare un odioso schema di truffa che coinvolge soggetti deboli. In particolare, tre dei quattro fogli di via obbligatori sono stati irrogati nei confronti di tre soggetti campani, responsabili di una tentata truffa a Castroreale. Questi individui, legati da vincoli familiari, hanno cercato di ingannare una coppia di anziani con il raggiro del finto incidente stradale, riuscendo a farsi consegnare 500 euro. L’intervento di alcuni familiari ha permesso di recuperare la somma. Ai soggetti è stato vietato il ritorno nel comune di Castroreale per 2 anni.

Un ulteriore foglio di via è stato adottato nei confronti di un soggetto catanese, arrestato il 30 aprile a Sant’Agata di Militello per truffa aggravata ai danni di un’anziana. Il catanese, con numerosi precedenti, ha inscenato un finto arresto, persuadendo la vittima a consegnargli 5.000 euro. Intercettato dai militari, è stato arrestato e il denaro recuperato. Gli è stato vietato il ritorno a Sant’Agata di Militello per 3 anni.

Un altro episodio di truffa è avvenuto il 7 maggio a Patti, dove due sedicenti Carabinieri sono stati arrestati in flagranza di reato. La vittima, un’anziana donna, è stata indotta a pagare una cauzione per il rilascio di familiari trattenuti in caserma. Uno dei truffatori ha tentato la fuga, causando lesioni a un militare, ma è stato bloccato. Sono stati recuperati quasi 2.000 euro e preziosi in oro, e ai due è stato vietato il ritorno nel comune.

Provvedimenti di Avviso Orale

Il primo avviso orale è stato emesso nei confronti di un soggetto coinvolto in un’operazione antidroga della Squadra Mobile di Messina, che aveva portato all’arresto di 23 persone. Il secondo avviso è stato irrogato a un individuo di Sant’Agata di Militello, considerato socialmente pericoloso per reati in materia di stupefacenti. Un altro avviso è stato adottato per un soggetto deferito per sottrazione o danneggiamento di cosa sottoposta a sequestro, con precedenti per furto aggravato.

La quarta misura è stata adottata nei confronti di un soggetto con precedenti per reati contro la persona e il patrimonio, recentemente deferito per introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui. Infine, un avviso orale è stato emesso per un individuo con condanne per rapina e precedenti per maltrattamenti e truffa.

Fonte foto: IPA