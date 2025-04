Messina, viola i domiciliari e minaccia la ex: stalker trentenne arrestato e portato in carcere

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un trentenne di Messina è stato arrestato per stalking dopo aver violato gli arresti domiciliari con minacce alla sua ex compagna. La misura cautelare è stata adottata dalla Corte di Appello di Messina su richiesta della Procura Generale.

Dettagli dell’arresto

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli agenti hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell’uomo, già condannato in primo grado per atti persecutori. Nonostante fosse agli arresti domiciliari, il trentenne ha continuato a mantenere un comportamento minaccioso nei confronti della sua ex compagna, inviandole messaggi sui social e minacciandola di fargliela pagare.

Richiesta della Procura

Sulla base degli elementi raccolti, la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Messina ha richiesto un provvedimento restrittivo. La Corte ha condiviso il quadro probatorio, aggravando la misura cautelare in atto e disponendo la custodia cautelare in carcere.

Diritti dell’indagato

Quanto sopra è stato riportato ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca, nel rispetto dei diritti dell’indagato, che è da presumersi innocente fino a sentenza irrevocabile. Il giudizio si svolgerà in contraddittorio con le parti e le difese davanti a un giudice terzo e imparziale, e potrà concludersi anche con la prova dell’assenza di responsabilità.

Fonte foto: IPA