Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Tre arresti nella serata di ieri a Messina, dove sono stati fermati i presunti responsabili delle violenze avvenute durante la manifestazione “Carnevale No Ponte” del 1 marzo 2025. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal Giudice delle Indagini Preliminari su richiesta della Procura Distrettuale, dopo un’indagine che ha coinvolto anche le Digos di Napoli, Bari e Varese. Gli arrestati sono 3 soggetti, residenti rispettivamente 2 a Bari e 1 in provincia di Varese, accusati di aggressione, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni gravissime, danneggiamento, deturpamento e minaccia aggravate dall’uso di armi improprie e dalla consumazione in occasione di pubblica manifestazione.

Operazione coordinata tra più province: la fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la DIGOS di Messina ha operato in sinergia con le omologhe di Napoli, Bari e Varese per eseguire l’ordinanza di custodia cautelare nei confronti dei 3 soggetti individuati come presunti responsabili dei disordini. L’operazione è stata portata a termine nella tarda serata di ieri, dopo una complessa attività investigativa che ha richiesto la collaborazione tra diverse sedi territoriali delle forze dell’ordine.

La manifestazione “Carnevale No Ponte” e l’escalation di violenza

Il 1 marzo 2025, a Messina, si è svolta la manifestazione “Carnevale No Ponte”, regolarmente autorizzata dalle autorità competenti. Tuttavia, durante l’evento, alcuni partecipanti hanno oltrepassato i limiti della libera espressione del pensiero, dando luogo a una serie di comportamenti violenti nei confronti degli agenti della Polizia di Stato. In particolare, un sovrintendente è stato aggredito da manifestanti travisati con costumi di carnevale, uno dei quali vestito da “Scheletro” e l’altro da “Lucertola”. I due, identificati tra gli arrestati, hanno colpito l’agente con calci mentre si trovava a terra, in violazione delle prescrizioni impartite dal Questore agli organizzatori della manifestazione.

Lancio di oggetti e uso di armi improprie

Durante i momenti più concitati della manifestazione, sono stati registrati lanci di sassi, fumogeni, bottiglie di vetro e bombe carta all’indirizzo degli agenti di Polizia. Questi atti, oltre a mettere a rischio l’incolumità degli operatori, hanno aggravato la posizione degli indagati, che dovranno rispondere anche dell’aggravante dell’uso di armi improprie in occasione di pubblica manifestazione.

Feriti tra le forze dell’ordine

Oltre al sovrintendente, anche un secondo agente della Polizia di Stato ha riportato lesioni a seguito dell’aggressione subita durante le operazioni di identificazione dei manifestanti. In questo caso, il responsabile sarebbe il terzo degli arrestati, residente in provincia di Varese. L’episodio si è verificato a margine della manifestazione, mentre le forze dell’ordine erano impegnate a ricostruire l’identità dei partecipanti coinvolti nei disordini.

Indagini complesse e ricostruzione dei fatti

L’individuazione dei presunti responsabili dei reati contestati è stata resa possibile grazie a un’attenta analisi incrociata di filmati e fotografie raccolti durante la manifestazione. Gli investigatori hanno dovuto superare anche l’ostacolo rappresentato dal danneggiamento di alcune telecamere di videosorveglianza cittadina, avvenuto proprio in occasione dei disordini. Nonostante ciò, le forze dell’ordine sono riuscite a ricostruire la dinamica degli eventi e a identificare i soggetti coinvolti, nonostante il travisamento con costumi di carnevale che ne rendeva difficile il riconoscimento.

Le accuse e il quadro giuridico

Ai 3 arrestati sono contestati i reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni gravissime, danneggiamento, deturpamento e minaccia, tutti in concorso e aggravati dall’uso di armi improprie e dalla circostanza che i fatti sono avvenuti durante una pubblica manifestazione. Le indagini, coordinate dalla Procura di Messina, hanno permesso di raccogliere elementi ritenuti sufficienti per richiedere e ottenere la misura cautelare detentiva in carcere per i soggetti coinvolti.

Il rispetto dei diritti degli indagati

Le autorità hanno sottolineato che, nonostante la gravità dei fatti contestati, gli indagati devono essere considerati innocenti fino a sentenza definitiva. Il procedimento giudiziario si svolgerà nel pieno rispetto del contraddittorio tra le parti e delle garanzie difensive, come previsto dalla Costituzione italiana. Non si esclude che il processo possa concludersi con l’accertamento dell’assenza di responsabilità a carico degli arrestati.

Collaborazione tra le Digos e il ruolo della Procura

L’operazione ha visto una stretta collaborazione tra le Digos di Messina, Napoli, Bari e Varese, sotto il coordinamento della Procura Distrettuale di Messina. Questo lavoro sinergico ha consentito di superare le difficoltà investigative e di assicurare alla giustizia i presunti responsabili delle violenze avvenute durante la manifestazione.

IPA