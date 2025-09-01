Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di un arresto e un ingente sequestro di droga il bilancio di un’operazione dei Carabinieri a Mestre. Un uomo di 40 anni, cittadino tunisino senza fissa dimora, è stato fermato mentre cedeva sostanze stupefacenti in strada. L’intervento è avvenuto nel quartiere Piave, dove i militari hanno sorpreso il sospettato in flagranza di reato. L’arresto è stato eseguito nel corso di un servizio mirato alla prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Operazione dei Carabinieri: i dettagli dell’arresto

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, l’operazione si è svolta nel cuore del Quartiere Piave di Mestre. I militari della Compagnia locale hanno organizzato un servizio di controllo specifico, con l’obiettivo di contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti che interessa la zona. Durante il pattugliamento, i Carabinieri hanno notato il 40enne tunisino mentre consegnava una dose di droga a un acquirente in piena strada, un gesto che non è passato inosservato agli occhi degli agenti impegnati nell’operazione.

La perquisizione personale e il primo sequestro

Immediatamente dopo aver assistito allo scambio illecito, i militari sono intervenuti bloccando sia il presunto spacciatore che l’acquirente. La successiva perquisizione personale ha permesso di rinvenire addosso all’uomo 6,4 grammi di cocaina, oltre a 1,4 grammi della stessa sostanza già suddivisa in 5 dosi pronte per la vendita. Oltre alla droga, sono stati trovati anche 3 smartphone e una somma in contanti di 180 euro, suddivisa in banconote di piccolo taglio, ritenuta dagli investigatori il probabile provento dell’attività di spaccio.

Il controllo in albergo e il secondo sequestro

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, le indagini sono proseguite con una perquisizione nella stanza d’albergo dove il 40enne soggiornava a Mestre. All’interno della camera, i militari hanno scoperto un ulteriore quantitativo di droga: 48 grammi di cocaina, uno smartphone aggiuntivo e diverso materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi. Tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro, a conferma della sistematicità dell’attività di spaccio svolta dal sospettato.

Le conseguenze dell’arresto e la posizione dell’indagato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, al termine delle formalità di rito, il cittadino tunisino è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Santa Maria Maggiore, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’uomo dovrà ora rispondere dell’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il procedimento penale è ancora in corso e la colpevolezza dell’arrestato dovrà essere accertata con sentenza definitiva, come previsto dalla legge.

Il contesto: il Quartiere Piave e la lotta allo spaccio

Il Quartiere Piave di Mestre è da tempo al centro dell’attenzione delle forze dell’ordine per la presenza di fenomeni legati allo spaccio di droga. Le operazioni di controllo e prevenzione vengono intensificate periodicamente per contrastare il traffico di sostanze stupefacenti e garantire maggiore sicurezza ai residenti. L’arresto del 40enne tunisino rappresenta l’ennesimo risultato ottenuto grazie all’impegno dei Carabinieri nella lotta contro la criminalità legata agli stupefacenti.

Il sequestro: numeri e materiali trovati

Nel complesso, l’operazione ha portato al sequestro di 6,4 grammi di cocaina, 1,4 grammi della stessa sostanza già suddivisa in 5 dosi, 48 grammi di cocaina trovati in albergo, 4 smartphone complessivi e 180 euro in contanti. Inoltre, sono stati recuperati diversi strumenti per il confezionamento della droga, a testimonianza di un’attività strutturata e organizzata. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro e sarà oggetto di ulteriori accertamenti da parte degli inquirenti.

Le indagini proseguono

Le forze dell’ordine continuano a indagare per ricostruire la rete di contatti e il possibile coinvolgimento di altre persone nell’attività di spaccio. L’arresto del 40enne potrebbe rappresentare solo la punta dell’iceberg di un fenomeno più ampio che interessa il territorio di Mestre. Le autorità invitano i cittadini a collaborare segnalando situazioni sospette e garantiscono il massimo impegno nel contrasto alla diffusione delle sostanze stupefacenti.