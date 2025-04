Mestre, minaccia con un coltello il negoziante per fuggire: due arresti in poche ore per rapine e furti

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di due arresti il bilancio delle operazioni condotte dalla Polizia di Stato a Mestre per contrastare rapine e furti. Lunedì scorso, un uomo è stato arrestato per tentata rapina aggravata in un negozio di Piazza XXVII Ottobre, mentre mercoledì un altro individuo è stato fermato per furto aggravato in un’abitazione.

Arresto per tentata rapina in negozio

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto a seguito di una segnalazione di rapina in corso. Gli agenti della Squadra Volanti della Questura di Venezia sono intervenuti prontamente presso un negozio di Piazza XXVII Ottobre a Mestre. All’interno dell’attività commerciale, hanno individuato un uomo sospettato di aver sottratto diversi articoli. Nel tentativo di fuga, il sospettato avrebbe minacciato il titolare del negozio con un coltello a serramanico. Durante il controllo, è stato trovato in possesso della refurtiva e di altri utensili da taglio. L’uomo, con precedenti per reati contro la persona e il patrimonio, è stato arrestato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’arresto è stato convalidato con l’emissione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla PG.

Furto in abitazione e arresto

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, nella notte di mercoledì 23 aprile, un altro arresto è stato effettuato dagli operatori delle Volanti della Questura di Venezia. Un uomo è stato sorpreso mentre si arrampicava fino al primo piano di un edificio per introdursi in un appartamento e sottrarre un telefono cellulare. Alla vista degli agenti, ha tentato la fuga lanciandosi nel vuoto, ma è stato fermato e bloccato. Gli accertamenti hanno rivelato numerosi precedenti di polizia a suo carico. L’uomo è stato arrestato e tradotto in carcere, con l’arresto convalidato dall’Autorità Giudiziaria che ha emesso la misura cautelare della custodia in carcere.

Si precisa che il procedimento penale non è ancora concluso e la colpevolezza dei soggetti dovrà essere accertata con sentenza irrevocabile.

Fonte foto: IPA