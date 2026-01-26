Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguito un arresto per violazione di misura cautelare a Mestre nei confronti di un 52enne, già destinatario del divieto di avvicinamento alla moglie e dell’allontanamento dalla casa familiare. Le manette sono scattate dopo che l’uomo è stato trovato all’interno dell’abitazione coniugale in assenza della donna. L’intervento è avvenuto durante un controllo della Polizia di Stato di Venezia finalizzato a monitorare le vittime di violenza domestica.

L’intervento degli agenti e l’arresto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato venerdì scorso, quando una pattuglia del Commissariato di Ps di Mestre ha effettuato un controllo presso il domicilio di una donna già vittima di reiterati maltrattamenti da parte del marito.

Gli agenti, giunti presso l’abitazione, hanno sorpreso l’uomo all’interno della casa. Secondo quanto ricostruito, il soggetto si era introdotto nell’appartamento approfittando dell’assenza della moglie, in palese violazione della misura cautelare che gli imponeva il divieto di avvicinamento e l’allontanamento dalla casa familiare.

L’uomo è stato immediatamente condotto presso il Commissariato di Ps di Mestre, dove gli investigatori hanno proceduto al suo arresto in flagranza di reato, dopo aver informato l’Autorità Giudiziaria competente.

Un passato di violenze e minacce

Il cinquantaduenne, durante il matrimonio, si era reso protagonista di numerosi episodi di aggressione e minacce nei confronti della moglie, tanto da costringerla a ricorrere alle cure ospedaliere in più occasioni. Le violenze avevano coinvolto anche le due figlie minorenni della coppia.

In particolare, a luglio dello scorso anno, una delle figlie aveva richiesto l’intervento del 113 dopo l’ennesima aggressione del padre ai danni della madre e della sorella. Questo episodio aveva portato all’emissione, da parte dell’Autorità Giudiziaria, della misura cautelare di allontanamento e del divieto di avvicinamento alla famiglia.

La violazione della misura cautelare

Nonostante il provvedimento in essere, nella mattinata di venerdì scorso l’uomo ha violato nuovamente le restrizioni, facendosi trovare all’interno dell’abitazione familiare. L’intervento tempestivo della Polizia di Stato ha permesso di bloccare il soggetto e procedere con il fermo in flagranza di reato.

IPA