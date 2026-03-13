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È stata disposta la sospensione della licenza per 10 giorni a carico di un Compro Oro di Venezia – Mestre, a seguito di irregolarità riscontrate durante un controllo amministrativo. Il provvedimento, di carattere preventivo, è stato adottato per contrastare la ricettazione di beni provenienti da furti o rapine, come comunicato dalle forze dell’ordine.

Le motivazioni del provvedimento

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la decisione è stata presa dal Questore di Venezia dopo che il personale della Divisione Polizia Amministrativa, Sociale e dell’Immigrazione della Questura ha effettuato un controllo presso il Compro Oro situato a Venezia – Mestre. Durante l’ispezione, sono emerse diverse irregolarità relative al rispetto delle norme previste per la tutela della Sicurezza Pubblica.

Le irregolarità riscontrate

Nel corso degli accertamenti, gli agenti hanno rilevato che in alcune circostanze non sono stati rispettati i termini di legge stabiliti per prevenire e contrastare la ricettazione di oggetti derivanti da furti o rapine. Queste violazioni hanno portato a mettere in dubbio l’affidabilità e la buona condotta del titolare dell’attività commerciale.

La sospensione della licenza

Alla luce delle irregolarità accertate e della perdita dei requisiti di affidabilità, il Questore ha deciso di sospendere la licenza dell’esercizio per 10 giorni. Il provvedimento, adottato in via cautelare, mira a prevenire ulteriori episodi di ricettazione e a garantire la sicurezza dei cittadini.

Obiettivo: tutela della sicurezza pubblica

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la sospensione della licenza rappresenta una misura preventiva volta a rafforzare il contrasto ai fenomeni di ricettazione e a tutelare la sicurezza pubblica. L’intervento delle autorità si inserisce in un più ampio contesto di controlli amministrativi finalizzati a garantire la legalità nelle attività commerciali del territorio. L’operazione si è svolta a Venezia – Mestre, dove le forze dell’ordine continuano a monitorare con attenzione le attività che potrebbero favorire la circolazione di beni di provenienza illecita.

IPA