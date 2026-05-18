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Allontanamento d’urgenza e braccialetto elettronico a Mestre, dove un uomo è stato ritenuto responsabile di maltrattamenti e lesioni nei confronti della moglie. Il provvedimento è stato disposto dall’Autorità Giudiziaria per tutelare l’incolumità della donna, madre di tre bambini piccoli.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nei giorni scorsi a Mestre, dove la Polizia di Stato di Venezia è intervenuta a seguito di una richiesta di aiuto da parte di una giovane donna vittima di maltrattamenti domestici.

I fatti: una lunga storia di violenze domestiche

L’uomo, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbe perpetrato nel tempo una serie di maltrattamenti sia fisici che psicologici nei confronti della moglie. Gli episodi di violenza, già noti alle forze dell’ordine, sarebbero culminati recentemente in una grave aggressione fisica e in un tentativo di strangolamento. La donna, spaventata e ferita, si è rivolta ad un’amica per chiedere aiuto. Quest’ultima, comprendendo la gravità della situazione, ha immediatamente allertato le forze dell’ordine e ha convinto la vittima a recarsi presso gli uffici del Commissariato di P.S. di Mestre.

L’intervento della Polizia e le misure adottate

Gli agenti, dopo aver constatato la presenza di evidenti segni di lesioni al volto e al collo della donna, hanno raccolto ulteriori elementi che confermavano una situazione di maltrattamenti protratti nel tempo. È emerso che il marito aveva già avuto comportamenti violenti anche durante la gravidanza della moglie, sottoponendola a continue vessazioni e minacce.

Alla luce dei fatti e dei fondati motivi per ritenere che la condotta dell’uomo rappresentasse un pericolo concreto e attuale per l’integrità fisica della donna, l’Autorità Giudiziaria ha disposto il divieto di avvicinamento alla parte offesa e l’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare. Contestualmente, è stata applicata la misura cautelare del braccialetto elettronico, eseguita immediatamente dal personale del Commissariato di Mestre.

La situazione della vittima e la violenza economica

Da ulteriori accertamenti è emerso che la donna, disoccupata e madre di tre bambini piccoli, avrebbe continuato a subire maltrattamenti anche a causa della sua impossibilità di provvedere autonomamente al proprio mantenimento e a quello dei figli. Questa condizione di dipendenza economica avrebbe aggravato la situazione, configurando anche una forma di violenza economica.

Per questi motivi, il Giudice per le Indagini Preliminari ha disposto nei confronti dell’uomo l’obbligo di versare alla moglie quanto necessario per il mantenimento dei tre figli, a tutela dei minori e della donna stessa.

IPA