Denuncia per ricettazione della Polizia di Stato a Venezia, dove una donna è stata individuata e fermata dopo il ritrovamento di un bagaglio rubato a una turista. L’intervento è stato reso possibile grazie al dispositivo di tracciamento installato su uno dei trolley sottratti presso la stazione di Mestre nei giorni scorsi.

La fonte della notizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio ha avuto inizio quando una turista ha denunciato il furto di due trolley alla Polizia Ferroviaria di Mestre. La donna, appena arrivata in città con un pullman, si è accorta della scomparsa dei bagagli soltanto al momento di recuperarli. Fortunatamente, uno dei due trolley era dotato di un sistema di localizzazione GPS, che si è rivelato decisivo per le indagini.

Le indagini e il ritrovamento

Gli agenti, seguendo il segnale del dispositivo, hanno raggiunto uno stabile disabitato situato non lontano dallo scalo ferroviario. All’interno dell’edificio, i poliziotti hanno rinvenuto solo una parte della refurtiva. Tuttavia, la ricerca non si è fermata qui: grazie alla collaborazione con il personale della Squadra di Polizia Giudiziaria Compartimentale, i controlli sono stati estesi anche a una struttura ricettiva adiacente allo stabile.

L’individuazione della sospetta

Gli elementi raccolti durante gli accertamenti hanno permesso agli investigatori di ipotizzare che uno dei trolley rubati potesse trovarsi proprio all’interno dell’albergo. Dopo aver individuato la stanza sospetta, occupata da una donna che aveva prenotato il soggiorno il giorno precedente, i poliziotti hanno organizzato un appostamento nelle pertinenze dell’hotel.

Il fermo e la perquisizione

Al termine dell’attività di osservazione, la donna – già nota alle forze dell’ordine per numerosi precedenti penali legati a reati contro il patrimonio – è stata fermata. Durante la perquisizione della stanza d’albergo, in uso esclusivo alla sospettata, è stato trovato uno dei trolley rubati, ancora integro e con tutto il suo contenuto.

La restituzione del bagaglio e le conseguenze

Il bagaglio recuperato è stato immediatamente restituito alla legittima proprietaria, che ha potuto così riavere i propri effetti personali. La donna fermata è stata denunciata all’Autorità Giudiziaria per ricettazione. Si precisa che il procedimento è ancora in corso e che la colpevolezza della persona coinvolta dovrà essere accertata con sentenza irrevocabile.

Il ruolo della tecnologia nelle indagini

Questo episodio mette in luce l’importanza dei dispositivi di tracciamento GPS nella lotta ai furti di bagagli, soprattutto in luoghi ad alta frequentazione come le stazioni ferroviarie. Grazie alla tempestiva segnalazione della vittima e alla collaborazione tra diversi reparti della Polizia di Stato, è stato possibile recuperare la refurtiva e individuare la presunta responsabile in tempi rapidi.

La sicurezza nelle stazioni e la prevenzione dei reati

Le stazioni ferroviarie, come quella di Venezia, rappresentano spesso un luogo sensibile per quanto riguarda i reati contro il patrimonio. Le forze dell’ordine raccomandano ai viaggiatori di prestare sempre la massima attenzione ai propri effetti personali e di dotarsi, quando possibile, di sistemi di sicurezza aggiuntivi come i tracker GPS.

