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È stata disposta la sospensione per 30 giorni della licenza del Bar All’Angolo di Mestrino, a seguito di numerosi episodi di violenza, disturbo della quiete pubblica e frequentazione da parte di soggetti con precedenti penali. Il provvedimento, adottato dal Questore della provincia di Padova Marco Odorisio, è stato eseguito nella giornata odierna dalla Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza della Questura di Padova insieme ai Carabinieri della Stazione di Mestrino, per ripristinare condizioni di sicurezza e legalità nell’area.

Il provvedimento e le motivazioni

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la sospensione della licenza per la somministrazione di alimenti e bevande al Bar All’Angolo, situato in Piazza del Mercato a Mestrino, è stata decisa dopo un’approfondita attività istruttoria. L’indagine, avviata dalla Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Padova su segnalazione dei Carabinieri di Mestrino, ha fatto emergere una situazione di grave criticità per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Un locale diventato punto di ritrovo per soggetti pericolosi

Dai numerosi accertamenti è emerso che il Bar All’Angolo aveva progressivamente assunto il ruolo di punto di ritrovo abituale per soggetti gravati da precedenti penali, alcuni dei quali coinvolti in reati contro la persona, contro il patrimonio, resistenza a Pubblico Ufficiale e spaccio di sostanze stupefacenti. Questa situazione ha determinato il ripetersi di episodi di violenza e un elevato disturbo della quiete pubblica, rendendo il locale fonte di rischio per la sicurezza dei cittadini e il decoro urbano.

Gli episodi segnalati: ubriachezza, aggressioni e spaccio

Nel solo mese di giugno 2026, sono stati segnalati quattro avventori del locale per manifesta ubriachezza in tre distinti episodi. Gli accertamenti hanno evidenziato una condotta del gestore non adeguata a prevenire la somministrazione di bevande alcoliche a soggetti già in evidente stato di alterazione. Nonostante i ripetuti inviti delle Forze dell’Ordine, il titolare non ha adottato misure idonee a evitare il ripetersi delle criticità, né ha collaborato con le Autorità, venendo meno alla posizione di garanzia che ricopre come titolare dell’attività.

Le aggressioni e le attività illecite documentate

L’attività istruttoria ha documentato numerosi episodi nei pressi del pubblico esercizio. In particolare, il 15 marzo 2025 è stata segnalata la presenza di un soggetto sospetto nei pressi del locale. In quell’occasione sono stati identificati alcuni soggetti con precedenti di polizia, uno dei quali sottoposto a misura di prevenzione con divieto di ritorno nel Comune di Mestrino, mentre un altro, con lesioni, ha riferito di essere stato aggredito all’interno del locale.

Il 15 novembre 2025 si è verificato un altro intervento nelle immediate vicinanze del bar, a seguito di una segnalazione per aggressione giunta al numero unico di emergenza 112. Due persone, entrambe pregiudicate, hanno riferito di essere state aggredite mentre si trovavano sedute ai tavolini esterni dell’esercizio.

Il 14 gennaio 2026, uno scritto anonimo ha segnalato presunte attività di spaccio riconducibili ad alcuni frequentatori del locale. È stata quindi avviata un’attività di polizia giudiziaria che ha portato al sequestro di sostanza stupefacente e alla denuncia di un avventore del Bar All’Angolo per detenzione ai fini di spaccio.

Un locale trasformato in fonte di rischio per la comunità

Il quadro complessivo degli accertamenti ha evidenziato come il Bar All’Angolo abbia cessato di rappresentare un luogo di ordinaria aggregazione sociale, trasformandosi in un punto di riferimento per soggetti dediti a condotte illecite. La presenza abituale di persone con precedenti penali e di polizia, gli episodi di violenza e le problematiche connesse all’abuso di sostanze alcoliche e allo spaccio di stupefacenti hanno reso necessario un intervento deciso da parte delle Autorità.

La misura cautelare e preventiva

Il provvedimento adottato ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza ha natura cautelare e preventiva. L’obiettivo è interrompere una situazione di concreta pericolosità per l’ordine pubblico, indipendentemente dall’eventuale responsabilità personale del gestore, attraverso l’allontanamento temporaneo di quei soggetti che avevano individuato il locale come abituale luogo di ritrovo.

La decisione del Questore e le finalità della sospensione

Alla luce della reiterazione degli episodi di criticità, della presenza abituale di persone gravate da precedenti penali e di polizia, degli episodi di violenza e delle problematiche connesse all’abuso di sostanze alcoliche e allo spaccio di stupefacenti, il Questore della provincia di Padova Marco Odorisio ha disposto la sospensione per 30 giorni della licenza di somministrazione di alimenti e bevande relativa al Bar All’Angolo. La misura è stata ritenuta necessaria e proporzionata per ripristinare condizioni di sicurezza e legalità nell’area interessata.

IPA