Meteo a Milano fra temporale, grandine e allerta arancione: morta una donna schiacciata da un albero

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Dopo giorni di caldo estremo con temperature oltre i 38 gradi, Milano si è risvegliata sotto un cielo nero. Un’ondata di maltempo ha colpito la città e buona parte della Lombardia. Le condizioni meteo sono precipitate verso grandine, raffiche di vento oltre i 75 chilometri orari e piogge torrenziali in grado di trasformare le strade in fiumi, costringendo il Comune ad attivare tutte le misure di emergenza. Una donna è morta schiacciata da un albero a Robecchetto con Induno.

Donna morta schiacciata da un albero

A restare schiacciata da un albero è stata una 63enne. La tragedia si è verificata a Robecchetto con Induno, in località Malvaglio, durante la bomba d’acqua.

Milano e Lombardia sotto la pioggia

Il temporale si è manifestato in pieno centro cittadino pochi minuti prima delle 18:00, preceduto da tuoni fragorosi e cielo nerissimo.

I dati meteo registrano un crollo delle temperature da 31 a 18 gradi in meno di un’ora. Le precipitazioni hanno superato i 50 mm nei quartieri occidentali e toccato i 35 mm in Piazza Duomo, provocando allagamenti diffusi.

L’assessore alla Protezione Civile Marco Granelli ha documentato in tempo reale la traiettoria delle celle temporalesche: si trovano tra Abbiategrasso e Cesano Boscone. E forti piogge hanno già interessato Como, Cantù, Erba e Lecco, con precipitazioni fino a 30 mm e raffiche di vento molto intense.

Vasche e barriere contro l’acqua

A Milano la vasca di laminazione del Seveso è stata svuotata e resa operativa, pronta ad accogliere la piena. A Ponte Lambro, in via Vittorini, sono state installate le barriere mobili per proteggere le abitazioni.

La struttura del Seveso è entrata in funzione per la settima volta dalla sua inaugurazione. Granelli invoca l’operatività anche delle strutture di Senago e Lentate.

Nel pomeriggio di sabato, l’Unità di crisi del Comune aveva disposto la chiusura dei parchi cittadini e dei cimiteri.

Emergenza meteo in tutta la Lombardia

Situazione difficile anche nel resto della Lombardia: a Varese una ragazza di 22 anni è stata salvata dal Soccorso Alpino nei pressi della falesia del Campo dei Fiori, poco prima che il nubifragio colpisse.

A Como, il lungolago è stato nuovamente allagato, con l’acqua che è fuoriuscita dai tombini in piazza Cavour. Strade chiuse, circolazione in tilt, frane che si sono riproposte. Disagi anche a Cernobbio, Maslianico e lungo l’A9.

In Brianza, oltre 50 le richieste di intervento ai vigili del fuoco per allagamenti e alberi caduti. A Lentate sul Seveso, l’omonimo fiume è esondato, costringendo all’evacuazione 15 persone, tra cui due anziani disabili. Un uomo è rimasto ferito cercando di mettersi in salvo.

Il maltempo ha causato disagi anche nel traffico aereo: 13 voli in arrivo a Bergamo Orio al Serio sono stati dirottati: 9 a Bologna, 3 a Malpensa e 1 a Verona.

Allerta arancione

L’allerta arancione per temporali resta in vigore fino a lunedì mattina alle 6:00, con rischio idrogeologico giallo. Il Centro Monitoraggio Rischi Naturali raccomanda di:

evitare aree a rischio esondazione o sottopassi;

non sostare sotto alberi o impalcature;

mettere in sicurezza oggetti su balconi e terrazze;

prestare attenzione durante eventi all’aperto.