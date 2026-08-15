Meteo del 17 agosto con fine dell'ondata di calore, dove arrivano i temporali e quanto scendono le temperature
Meteo, dal 17 agosto finisce l'ondata di calore al Nord: dove arrivano temporali e nubifragi e quanto scendono le temperature
L’anticiclone nord-africano che tiene l’Italia sotto la quarta ondata di calore comincia a cedere dal 17 agosto. Due perturbazioni atlantiche in sequenza porteranno temporali prima al Nord e poi verso il Centro, con le temperature che tornano nella media stagionale. Il Mezzogiorno resta però fuori dalla tregua almeno fino al 20 agosto, con punte vicine ai 40 gradi.
- Quando finisce l'ondata di calore e dove arrivano i temporali
- Il rischio di nubifragi e grandinate legato al mare caldo
- Al Sud il caldo resiste fino al 20 agosto
Quando finisce l’ondata di calore e dove arrivano i temporali
Come riporta Sky Tg24, i primi settori interessati saranno quelli settentrionali, con rovesci intensi che dalle Alpi si estenderanno alle zone di pianura.
I primi segnali arrivano già nella serata del 16 agosto sulle Prealpi lombarde e sul Nordest.
Fra il 17 e il 18 agosto il fronte scivola verso le regioni adriatiche, mentre un secondo impulso raggiunge il Centro e i settori tirrenici.
Le proiezioni indicano un calo delle temperature a 1.500 metri di quota dai 21-23 gradi attuali a valori compresi fra 16 e 19.
Al suolo significa massime che rientrano nella norma di metà agosto, dopo settimane con 7-8 gradi di scarto.
Il rischio di nubifragi e grandinate legato al mare caldo
Il punto delicato riguarda l’intensità dei fenomeni, perché la temperatura superficiale del Mediterraneo resta molto sopra la media e continua a rilasciare energia.
Quando una massa d’aria più fresca scorre sopra un mare caldo, il contrasto termico alimenta rovesci violenti, con il pericolo di nubifragi e di grandinate di grosse dimensioni.
Per il 15 agosto la Protezione Civile ha diramato l’allerta gialla su Calabria, Sardegna, Lombardia, Puglia e Sicilia.
Le previsioni sui giorni successivi restano da confermare, perché i modelli non concordano ancora sulla profondità del cedimento anticiclonico.
Al Sud il caldo resiste fino al 20 agosto
La tregua non riguarderà l’intero Paese allo stesso modo.
Sulle isole maggiori e nelle regioni meridionali i termometri si manterranno vicini ai 40 gradi almeno fino al 20 agosto, con la coda della fase rovente che scivola verso il fine settimana successivo.
Restano critiche anche la siccità e l’allerta incendi nelle aree che non ricevono precipitazioni da settimane.
Sul bilancio complessivo il climatologo Luca Mercalli ha ripetuto che l’estate 2026 ha buone probabilità di chiudersi come la più calda mai registrata in Italia, contendendo il primato al 2003.