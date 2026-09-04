Meteo del weekend caratterizzato da sole e caldo con temperature oltre la norma, anticiclone protagonista

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Le previsioni meteo del weekend del 5 e 6 settembre confermano quanto dichiarato dagli esperti del settore: l’Italia sarà ancora nella morsa del caldo con sole un po’ ovunque nello Stivale e temperature oltre la norma. Insomma, l’anticiclone sarà ancora protagonista per gli ultimi giorni della prima settimana del mese di settembre.

Le previsioni meteo del weekend

L’arrivo del primo mese autunnale non cambia di molto la situazione del meteo in una delle estati più calde che si ricordi in Italia, e non.

Anche per il fine settimana del 5 e 6 settembre, ci si attende tempo prevalentemente stabile e caldo su gran parte del territorio nazionale e specialmente sulle regioni centro-meridionali e sulle Isole Maggiori.

Ancora caldo nel prossimo fine settimana

Secondo Meteoam, le temperature saranno in lieve aumento e toccheranno quote ben al di sopra delle medie stagionali con le massime che toccheranno picchi di 36-38°C nelle zone interne della Sardegna e localmente anche tra Puglia e Basilicata. Caldo anche al Centro, con valori fino a 34-36°C, mentre al Nord le temperature saranno comprese tra 28°C e 32°C.

Gli stessi scenari sono delineati anche dalle previsioni di Meteo.it che preannunciano un altro weekend dominato dal sole, dal caldo e da una diffusa stabilità atmosferica. Nella giornata di sabato piccole note d’instabilità e possibili piccoli rovesci solo sulle Alpi orientali e, in particolare, nel Friuli-Venezia Giulia.

Anche domenica l’anticiclone subtropicale sarà protagonista e porterà un clima caldo da Nord a Sud, con temperature ancora particolarmente alte per il periodo, soprattutto al Centro-Sud, dove ci si aspetta picchi prossimi ai 37-38°C.

Le città più calde e la svolta vicina

Secondo il Ministero della Salute – che tiene d’occhio il meteo e le ondate di calore – tra sabato 5 settembre e domenica 6 non ci saranno città da bollino rosso mentre il secondo livello di allerta per il caldo toccherà diversi luoghi, soprattutto nel Sud.

Sabato 5 settembre bollino arancione per Bari, Brescia, Campobasso; domenica 6 stesso grado di allerta ancora per Bari e Campobasso e per Perugia.

Il weekend farà da apripista a un’altra settimana di grande caldo, quella che andrà dal 7 al 13 settembre ma che, soprattutto verso il finire, lascerà spazio a un piccolo cambiamento. Ci si attende ancora generale stabilità nelle prime giornate ma, tra la seconda parte e la fine della settimana, potrebbe esserci una debole e veloce saccatura atlantica con aria umida e instabile che partirà dal Nord e si sposterà al centro-sud. Attesa quindi pioggia su Triveneto e alto Adriatico, su ponente ligure, Isole maggiori e Calabria.